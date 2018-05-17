Эксперт: в прогнозе ООН о сокращении населения России не учтены два момента

ООН спрогнозировала сокращение численности населения России к 2050 году до 132,7 миллиона человек. Директор НИИ политической социологии Вячеслав Смирнов в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, насколько можно верить подобным прогнозам.

Население России к 2050 году может сократиться до 132,7 миллиона человек, говорится в докладе Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН (ДЭСВ).

При этом, по данным ДЭСВ, численность жителей городов вырастет на 3 миллиона и составит 110,6 миллиона человек или 83,3% от всего населения.

Сельское же население будет сокращаться и снизится до 22,1 миллиона с нынешних 36,8 миллиона человек. Для сравнения: в 1950 году, когда организация начала подсчеты, в сельской местности проживали 57,4 миллиона человек.

По данным Росстата, на 1 января этого года численность населения России составляла около 147 миллионов человек. При этом в прошлом году снизилась рождаемость – на 10,9% по сравнению с 2016 годом. Также снизилась и смертность – в 2017 году умерло на 63,6 тысячи человек меньше, чем в 2016-м.

Президент РФ Владимир Путин после официального вступления в должность 7 мая подписал новый майский указ, в котором поручил проводить активную политику демографического развития и выйти на устойчивый рост численности населения.

В октябре 2020 года правительство планирует провести всероссийскую перепись населения. Пробная перепись пройдет в октябре этого года, она охватит примерно 550 тысяч человек.

Директор Научно-исследовательского института политической социологии Вячеслав Смирнов в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, насколько можно доверять прогнозам ООН о динамике численности населения РФ.

"Есть специальные социологические исследования, опирающиеся на тенденцию, которая уже была до этого. ООН, скорее всего, заблуждается в своих прогнозах по той причине, что, во-первых, не учитывает майские указы (президента России – ред.). А во-вторых, их (ООН – ред.) источники, которые делают исследования по текущей рождаемости и демографической ситуации в России, могут быть подвергнуты сомнению, потому что анализ проводится удаленно, а не на территории Российской Федерации", – сказал Вячеслав Смирнов.

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