Мнение: такой человек, как Голикова, может добиться прорыва в соцсфере

Глава Счетной палаты Татьяна Голикова подвела итоги своей работы на этой должности. Политолог Юрий Светов в эфире радио Sputnik оценил перспективы Голиковой на предложенном ей посту вице-премьера по социальной политике.

Глава Счетной палаты Татьяна Голикова расплакалась в Госдуме, когда прощалась с коллегами по Счетной палате.

После обсуждения вопроса о досрочном снятии Голиковой с поста главы Счетной палаты ей предоставили слово. Она подвела итоги своего пребывания на этом посту. Голикова отметила, что за период ее работы в Счетной палате в бюджет вернулись 42,4 млрд рублей. Она добавила, что "мало какой федеральный орган может этим похвастаться".

В финале выступления на ее глаза навернулись слезы, но сначала ей удалось сдержаться. "Завершая… Сложно говорить", – сказала Голикова и все же расплакалась.

Ранее Госдума досрочно освободила Голикову от должности председателя Счетной палаты. Представление об освобождении Голиковой внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин в связи с тем, что ранее премьер-министр Дмитрий Медведев предложил ей пост вице-премьера по социальной политике.

Татьяна Голикова возглавляла Счетную палату с сентября 2013 года. До этого работала помощником президента, еще раньше была главой Министерства здравоохранения и социального развития.

Человек с таким опытом может добиться прорыва в социальной сфере, считает политолог, журналист Юрий Светов.

"На мой взгляд, ротация с Татьяной Голиковой весьма любопытна и достаточно перспективна. Она посмотрела на социальную сферу с разных точек зрения. Как министр, которому казалось, что средств на эту сферу всегда не хватает. Как помощник президента – может быть, уже более критически. За пять лет во главе Счетной палаты она увидела болевые точки, провалы, увидела, как деньги, которые выделяются, расходуются неэффективно. Теперь как вице-премьеру ей предстоит практически реализовывать собственные рекомендации по недостаткам в социальной сфере. Человек с таким опытом, как у Голиковой, может добиться прорыва в социальной сфере", – сказал Юрий Светов в эфире радио Sputnik.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что президенту на рассмотрение отправлен список кандидатур на пост главы Счетной палаты. В него вошли экс-министр финансов Алексей Кудрин (от "Единой России"), первый заместитель председателя комитета по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков (от КПРФ), аудитор Счетной палаты Максим Рохмистров (от ЛДПР) и председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (от "Справедливой России").

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