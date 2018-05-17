Политолог: Запад "подкармливает" в Киеве малоадекватных политиков

Реакцию на Западе и в Киеве на открытие Крымского моста прокомментировал в эфире радио Sputnik заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров.

Крымский мост достанется Украине, заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко. Его слова передает телеканал "112 Украина".

Геращенко выразил уверенность, что Крым вернется к Украине, так что Крымский мост тоже "достанется" украинской стороне.

"То, что русские построили Керченский мост (Крымский мост – ред.), – это останется Украине, после того как Крым будет возвращен нашей стране", – сказал парламентарий журналистам.

Ранее президент Украины Петр Порошенко назвал строительство Крымского моста незаконным, а глава украинского министерства инфраструктуры Владимир Омелян оценил убытки страны от запуска в эксплуатацию Крымского моста в 500 млн гривен (более 19 млн долларов) в год, заявив, что "все счета России будут выставлены".

В ряде стран Запада также критически отреагировали на открытие Крымского моста. В частности, министр по делам Европы МИД Британии Алан Данкан заявил, что это пример безрассудного поведения России. МИД Канады назвал постройку моста нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины. А в американском Госдепе заявили, что строительство моста не только "укрепляет незаконный захват и оккупацию Россией Крыма, но и затрагивает навигацию".

Политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров в эфире радио Sputnik напомнил, что на Украине до самого недавнего времени было принято отрицать возможность возведения Россией моста через Керченский пролив.

"Они, конечно, попали впросак – но при этом никто там не покаялся и не сказал: как я ошибался, Россия, конечно, злая и нехорошая, но она смогла это сделать. Однако никто там ничего подобного не говорит, они сразу переключились на другие инсинуации: это якобы нарушение международного права и так далее. То есть что бы ни делала Россия – все будет плохо. Такие вещи говорить могут только малоадекватные политики, которых сейчас там, на Украине, Запад и подкармливает", – считает Игорь Шатров.

Он также обратил внимание на тот факт, что страны Запада фактически проигнорировали проведенные в тот же день в Киеве силовые акции против журналистов, связанных с российскими СМИ.

В Киеве 15 мая задержали руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Журналиста подозревают в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Также многочасовые обыски прошли в офисе представительства РИА Новости в Киеве и на квартирах у некоторых его сотрудников. На допрос по делу Вышинского вызваны 47 человек.

Подобные атаки на прессу обычно Запад критикует – но украинской власти все сходит с рук, отметил Игорь Шатров. Он объяснил, почему.

"Киеву дан определенный карт-бланш, потому что Киев делает то, что Запад даже при всей своей нынешней агрессивности в принципе делать не может. Те заявления, которые звучат из Киева, из уст европейских политиков прозвучать не могут – разве что из уст самых крайних политиков, а для тех, кто руководит государством, они неприемлемы. То есть Киев за Запад выполняет грязную работу – руками киевского политикума (любят сейчас на Украине это слово) эта грязная работа сейчас и делается", – заключил политолог.

Президент России Владимир Путин открыл движение по автомобильной части Крымского моста 15 мая. Мост через Керченский пролив – самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров.

Сейчас въезд на мост разрешен легковым машинам и пассажирским автобусам. Движение грузовиков откроется ориентировочно в октябре текущего года, поездов – в конце следующего года.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!