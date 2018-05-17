РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Политолог: Запад "подкармливает" в Киеве малоадекватных политиков

15:1117.05.2018
(обновлено: 15:14 17.05.2018)
0720
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкКрымский мостКрымский мост
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Реакцию на Западе и в Киеве на открытие Крымского моста прокомментировал в эфире радио Sputnik заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров.

Крымский мост достанется Украине, заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко. Его слова передает телеканал "112 Украина".

Крымский мост в отражение в зеркале автомобиля
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Крымский мост: все путем. Но у Киева с друзьями – "взрыв мозга"

Геращенко выразил уверенность, что Крым вернется к Украине, так что Крымский мост тоже "достанется" украинской стороне.

"То, что русские построили Керченский мост (Крымский мост – ред.), – это останется Украине, после того как Крым будет возвращен нашей стране", – сказал парламентарий журналистам.

Ранее президент Украины Петр Порошенко назвал строительство Крымского моста незаконным, а глава украинского министерства инфраструктуры Владимир Омелян оценил убытки страны от запуска в эксплуатацию Крымского моста в 500 млн гривен (более 19 млн долларов) в год, заявив, что "все счета России будут выставлены".

Мотоциклист едет по автодорожной части Крымского моста. 16 мая 2018
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Член ОП Крыма рассказал, почему США "беспокоит" Крымский мост

В ряде стран Запада также критически отреагировали на открытие Крымского моста. В частности, министр по делам Европы МИД Британии Алан Данкан заявил, что это пример безрассудного поведения России. МИД Канады назвал постройку моста нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины. А в американском Госдепе заявили, что строительство моста не только "укрепляет незаконный захват и оккупацию Россией Крыма, но и затрагивает навигацию".

Политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров в эфире радио Sputnik напомнил, что на Украине до самого недавнего времени было принято отрицать возможность возведения Россией моста через Керченский пролив.

"Они, конечно, попали впросак – но при этом никто там не покаялся и не сказал: как я ошибался, Россия, конечно, злая и нехорошая, но она смогла это сделать. Однако никто там ничего подобного не говорит, они сразу переключились на другие инсинуации: это якобы нарушение международного права и так далее. То есть что бы ни делала Россия – все будет плохо. Такие вещи говорить могут только малоадекватные политики, которых сейчас там, на Украине, Запад и подкармливает", – считает Игорь Шатров.

Он также обратил внимание на тот факт, что страны Запада фактически проигнорировали проведенные в тот же день в Киеве силовые акции против журналистов, связанных с российскими СМИ.  

Здание с офисом РИА Новости Украина в Киеве, где СБУ проводит обыски.
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Как с цепи сорвались: на открытие моста в Крым Киев ответил атакой на СМИ

В Киеве 15 мая задержали руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Журналиста подозревают в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Также многочасовые обыски прошли в офисе представительства РИА Новости в Киеве и на квартирах у некоторых его сотрудников. На допрос по делу Вышинского вызваны 47 человек.

Подобные атаки на прессу обычно Запад критикует – но украинской власти все сходит с рук, отметил Игорь Шатров. Он объяснил, почему.

"Киеву дан определенный карт-бланш, потому что Киев делает то, что Запад даже при всей своей нынешней агрессивности в принципе делать не может. Те заявления, которые звучат из Киева, из уст европейских политиков прозвучать не могут – разве что из уст самых крайних политиков, а для тех, кто руководит государством, они неприемлемы. То есть Киев за Запад выполняет грязную работу – руками киевского политикума (любят сейчас на Украине это слово) эта грязная работа сейчас и делается", – заключил политолог.

Президент России Владимир Путин открыл движение по автомобильной части Крымского моста 15 мая. Мост через Керченский пролив – самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров.

Сейчас въезд на мост разрешен легковым машинам и пассажирским автобусам. Движение грузовиков откроется ориентировочно в  октябре текущего года, поездов – в  конце следующего года.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена