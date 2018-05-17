Политолог: Запад "подкармливает" в Киеве малоадекватных политиков

Крымский мост достанется Украине, заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко. Его слова передает телеканал "112 Украина".
Геращенко выразил уверенность, что Крым вернется к Украине, так что Крымский мост тоже "достанется" украинской стороне.
"То, что русские построили Керченский мост (Крымский мост – ред.), – это останется Украине, после того как Крым будет возвращен нашей стране", – сказал парламентарий журналистам.
Ранее президент Украины Петр Порошенко назвал строительство Крымского моста незаконным, а глава украинского министерства инфраструктуры Владимир Омелян оценил убытки страны от запуска в эксплуатацию Крымского моста в 500 млн гривен (более 19 млн долларов) в год, заявив, что "все счета России будут выставлены".
В ряде стран Запада также критически отреагировали на открытие Крымского моста. В частности, министр по делам Европы МИД Британии Алан Данкан заявил, что это пример безрассудного поведения России. МИД Канады назвал постройку моста нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины. А в американском Госдепе заявили, что строительство моста не только "укрепляет незаконный захват и оккупацию Россией Крыма, но и затрагивает навигацию".
Политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров в эфире радио Sputnik напомнил, что на Украине до самого недавнего времени было принято отрицать возможность возведения Россией моста через Керченский пролив.
"Они, конечно, попали впросак – но при этом никто там не покаялся и не сказал: как я ошибался, Россия, конечно, злая и нехорошая, но она смогла это сделать. Однако никто там ничего подобного не говорит, они сразу переключились на другие инсинуации: это якобы нарушение международного права и так далее. То есть что бы ни делала Россия – все будет плохо. Такие вещи говорить могут только малоадекватные политики, которых сейчас там, на Украине, Запад и подкармливает", – считает Игорь Шатров.
Он также обратил внимание на тот факт, что страны Запада фактически проигнорировали проведенные в тот же день в Киеве силовые акции против журналистов, связанных с российскими СМИ.
В Киеве 15 мая задержали руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Журналиста подозревают в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Также многочасовые обыски прошли в офисе представительства РИА Новости в Киеве и на квартирах у некоторых его сотрудников. На допрос по делу Вышинского вызваны 47 человек.
Подобные атаки на прессу обычно Запад критикует – но украинской власти все сходит с рук, отметил Игорь Шатров. Он объяснил, почему.
"Киеву дан определенный карт-бланш, потому что Киев делает то, что Запад даже при всей своей нынешней агрессивности в принципе делать не может. Те заявления, которые звучат из Киева, из уст европейских политиков прозвучать не могут – разве что из уст самых крайних политиков, а для тех, кто руководит государством, они неприемлемы. То есть Киев за Запад выполняет грязную работу – руками киевского политикума (любят сейчас на Украине это слово) эта грязная работа сейчас и делается", – заключил политолог.
Президент России Владимир Путин открыл движение по автомобильной части Крымского моста 15 мая. Мост через Керченский пролив – самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров.
Сейчас въезд на мост разрешен легковым машинам и пассажирским автобусам. Движение грузовиков откроется ориентировочно в октябре текущего года, поездов – в конце следующего года.
Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.
У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!