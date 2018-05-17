Политолог: сокрытие военных потерь – это уже традиция украинских силовиков

Под Днепром в скотомогильнике нашли вещи украинских силовиков, погибших в иловайском котле. Как отметила в эфире радио Sputnik политолог Наталья Макеева, такие новости ее уже не удивляют.

В Днепропетровской области разразился скандал из-за того, что личные вещи украинских силовиков, погибших в иловайском котле, оказались выброшенными и закопанными в скотомогильнике недалеко от областного центра. Об этом сообщает ТСН.

В яме, где были утилизированы мертвые куры, волонтеры обнаружили окровавленную форму, берцы, нательные кресты убитых в 2014 году добровольцев.

Волонтеры рассказали журналистам, что 38 мешков с бирками морга на территорию рыбхоза привезли правоохранители. Вещи должны были просушить, но затем за ними никто не вернулся. В итоге фермер, который арендует эту землю и безуспешно пытается добиться от силовиков, чтобы они забрали вещи, вызвал волонтеров. Выяснилось, что полицейские, которые привезли мешки, уволились, а вещдоки стали исчезать – кто-то, например, ходил по соседнему селу в берцах со свалки.

"Собаки начали это все таскать по территории, и местные жители приняли решение все это прикопать", – пояснил член гуманитарной миссии "Черный тюльпан" Анатолий Золотарев.

Среди вещей, в частности, нашли медаль батальона "Кривбасс", которую вручили 24 августа 2014 года – перед тем как бойцы попали в котел.

Полицейские вновь описали все найденные на свалке вещи и начали служебное расследование. Ответственным за нарушения назвали руководителя территориального подразделения, который оставил вещи в рыбхозе.

В эфире радио Sputnik заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель Федерального агентства новостей Наталья Макеева прокомментировала сообщение о выброшенных вещах погибших силовиков.

"Я слышала эту новость, и она меня не удивляет. Сокрытие потерь – это уже традиционная практика у украинских силовиков. Например, мне известно, что тела огромного количества украинских военнослужащих, погибших во время боевых действий, в том числе и во время иловайского котла, дебальцевского котла, так и не были вывезены. Как говорят источники, которые туда ездили и которым я доверяю, запах гнили – невыносимый даже при закрытых окнах автомобиля. Часть этих погибших хоронили военнослужащие Донецкой и Луганской народных республик. Но понятно, что ни сил, ни возможностей у республик для этого нет, поэтому огромное количество тел еще остается. Более того, такие захоронения еще и минируются. Разминирование само по себе небезопасно, поэтому, скорее всего, все это затянется на многие годы, прежде чем тела будут извлечены при определенной заинтересованности с украинской стороны", – сказала Наталья Макеева.

В августе 2014 года в Донбассе началось сражение за Иловайск – первая крупная битва на юго-востоке Украины, завершившаяся полной победой ополчения самопровозглашенной ДНР над подразделениями ВСУ и добровольческими формированиями. Трехнедельные бои привели к образованию так называемого иловайского котла, где погибли, по разным данным, от 350 до 900 украинских силовиков.

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.