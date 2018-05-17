Эксперт: версия Лондона "по делу Скрипаля" все больше трещит по швам

Военный в Солсбери во время расследования отравления Сергея Скрипаля и его дочери

Военный в Солсбери во время расследования отравления Сергея Скрипаля и его дочери

Германия владеет формулой "Новичка" уже четверть века, сообщили СМИ. В эфире радио Sputnik эксперт Вадим Трухачев высказал мнение о том, повлияет ли эта информация на позицию Лондона по "делу Скрипаля".

Немецкая разведка получила образец нервно-паралитического вещества "Новичок" в начале 1990-х годов и выяснила его формулу, пишет газета Zeit.

По информации издания, пробу привез в Германию перебежчик, завербованный разведкой.

Образец отравляющего вещества доставили в лабораторию в Швеции. Там планировалось провести анализ. Однако позднее, как отмечает газета, разведке и Вооруженным силам Германии передали только формулу вещества. По информации издания, текущее местонахождение пробы неизвестно. Правительство Швеции затруднилось сразу предоставить информацию на этот счет.

После получения формулы "Новичка" Германия передала сведения партнерам по НАТО, некоторые из них стали производить отравляющий газ в небольших количествах, пишет Zeit.

В эфире радио Sputnik кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев высказал мнение о том, повлияет ли эта информация на позицию Лондона по "делу Скрипаля".

"Версия Лондона изначально трещала по швам с их "вполне вероятно" и тому подобным. Не приведя никаких доказательств, сразу бросились с обвинениями в адрес России. А потом выяснилось, что до двадцати стран могли это вещество производить, что формулой обладала Украина, огромный скандал возник в Чехии – там тоже обладали этой формулой. Теперь выясняется, что и в Германии обладали. Однако я не думаю, что все это на что-то повлияет. Англия взяла на себя роль главного борца с Россией, и, видимо, от этой роли отказываться не собирается. В ее пропагандистской войне все средства хороши: "Новичок" не пройдет – еще что-нибудь придумают, доказательства вины им не нужны, для английских политиков Россия "виновата" по определению", – сказал Вадим Трухачев.

Бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли 4 марта без сознания в центре британского города Солсбери. В Лондоне заявили, что россиян отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", и обвинили в этом Москву. В России отвергли обвинения. По заявлениям МИД, исследования под кодовым названием "Новичок" никогда не проводились на территории СССР или России.

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