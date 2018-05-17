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"Широкий замах за ничтожную сумму". Эксперт о взносе Украины в Совет Европы

12:2617.05.2018
(обновлено: 12:31 17.05.2018)
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© Depositphotos / ifeelstockШтаб-квартира Совета Европы в Страсбурге, ФранцияШтаб-квартира Совета Европы в Страсбурге, Франция
© Depositphotos / ifeelstock
В Совфеде с иронией прокомментировали размер взноса Украины в Совет Европы. В эфире радио Sputnik политолог Юрий Почта поделился мнением об истинных целях Киева, объявившего о добровольном вкладе в европейскую организацию.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высмеял в Twitter сумму, которую Киев планирует внести в бюджет Совета Европы.

Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Мнение: неуплата взносов в СЕ — самая умеренная реакция со стороны России

Ранее кабинет министров Украины одобрил добровольный вклад в Совет Европы в размере 400 тысяч долларов.

Пушков отметил, что предложенная Украиной сумма не сможет возместить ущерб от неучастия России в работе ПАСЕ и от сокращения размера взносов Турции.

"Чисто символический жест. Хватит на оплату работы уборщиц, части технических служб и на туалетную бумагу", – написал он.

Весной ПАСЕ признала, что из-за отказа Москвы платить взносы, а также из-за возвращения Турции в обычные плательщики в бюджете Совета Европы образовался дефицит в 18 млн евро. Руководство организации предупредило, что если Россия не выплатит взнос, в ее отношении в 2019 году могут быть приняты меры.

Глава украинской делегации Владимир Арьев во время заседания ПАСЕ в Страсбурге
© Фото : Council of Europe
Мнение: решение о том, останется ли Украина в ПАСЕ, принимается не в Киеве

Отношения России и Совета Европы на протяжении нескольких лет переживают непростой период. Конфликт обострился в 2014 году, когда российских парламентариев лишили ряда прав из-за позиции по Крыму.

В конце июня прошлого года Москва заморозила часть выплат в бюджет организации до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ полностью не восстановят. Несмотря на приостановку выплат, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.

В эфире радио Sputnik политолог, профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта прокомментировал действия Киева по внесению добровольного взноса в Совет Европы.

"Правительство Украины объявило о решении внести добровольный вклад в Совет Европы для того, чтобы якобы компенсировать неплатежи России и Турции и исключить "манипулирование" со стороны России повесткой дня и деятельностью СЕ. Вот такой широкий замах всего лишь за 400 тысяч долларов. Украина пытается проявить себя важнейшим участником Совета Европы своим взносом. Разумеется, это ничтожная сумма, но министр иностранных дел Украины (Павел) Климкин заявляет, мол, мы ведем работу с другими странами, чтобы они тоже внесли добровольный взнос, чтобы не допустить Россию в ПАСЕ. Вот это – главная задача украинской дипломатии. Инициатива Киева о выплате 400 тысяч долларов – это "дымовая завеса" для того, чтобы утвердить себя в качестве важнейшего участника европейских событий. И хотя сама Украина фактически в долг заседает в Совете Европы и в ПАСЕ, но демонстрирует показной щедрый жест – взнос, который на самом деле ничего не решает", – сказал Юрий Почта.

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

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