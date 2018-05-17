Эксперт оценил идею об использовании ракет "Тополь" для запуска спутников

Россия вернулась к идее запуска спутников межконтинентальными баллистическими ракетами "Тополь". Эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко в эфире радио Sputnik прокомментировал эту идею.

Россия вернулась к идее применения межконтинентальных баллистических ракет "Тополь" для запуска спутников. Об этом сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли. Он пояснил, что сейчас "Тополя" постепенно выводят из эксплуатации, их заменяют на более современные "Ярсы".

Специалисты считают, что используя "Тополя", можно с минимальными затратами получить готовую ракету и применять ее для космических запусков. Раньше старые ракеты пускали под нож.

По данным открытых источников, на вооружении Ракетных войск стратегического назначения сегодня около 70 ракет "Тополь".

Еще в 2016 году командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что на базе "Тополей" можно создать ракеты космического назначения. Однако на тот момент, по его словам, разработки по этой программе не велись.

В эфире радио Sputnik эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко прокомментировал эту идею.

""Тополь" – это все-таки уходящая техника, перевооружение армии будет продолжаться. А те ракеты, которые освобождаются, будут использоваться для коммерческих запусков, чтобы не делать специальные носители и таким образом удешевить запуски, то есть разгонные части боевых ракет будут использоваться в коммерческих целях – чтобы не разрезать ракеты и не терять выгоды. Конечно же, освобождающиеся образцы вооружений требуют доработки и подготовки к коммерческим запускам для начала этой программы. До момента снятия партии с вооружения и замены ее на следующее поколение, конечно, этого никто делать не будет. Специально производить их для этой цели тоже никто не будет, поскольку это неэффективно", – сказал Олег Пономаренко.

"Тополь" – российский подвижный грунтовый ракетный комплекс стратегического назначения с трехступенчатой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мегатонного класса.

Ракеты "Тополь" ранее уже использовались для космических стартов. С 1993 по 2006 год с мобильной пусковой установки с космодромов Плесецк и Свободный (сейчас – Восточный) провели семь пусков ракет-носителей "Старт-1", созданных на базе "Тополей". Для проведения пусков ракету модернизировали из боевой версии в космический носитель.

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