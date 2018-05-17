Политолог прокомментировал обвинения Эрдогана в адрес ООН

Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил ООН в неспособности решать мировые проблемы. Политолог Станислав Тарасов в эфире радио Sputnik поделился мнением о том, что кроется за этим заявлением.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил ООН в неспособности решать мировые проблемы. Такое заявление последовало на фоне бездействия организации после столкновений в секторе Газа, в которых погибли десятки палестинцев.

По словам Эрдогана, организация исчерпана и истощена. Как считает президент Турции, международное сообщество использует двойные стандарты перед лицом попрания прав и свобод палестинцев.

"Если бы эти нападения происходили в каком-либо другом регионе, то вызвали бы протест всего мира. Но, к сожалению, мировое сообщество пренебрежительно отнеслось к действиям Израиля против палестинцев", — заявил Эрдоган на вечерней трапезе во время священного для мусульман поста Рамадан.

По его словам, которые цитирует агентство Anadolu, мировое сообщество должно приложить все усилия для прекращения действий израильских властей в отношении мирного населения Палестины. "Если на израильскую тиранию не будет дан ответ, мир очень быстро скатится к хаосу, где властвуют головорезы", — сказал турецкий лидер.

Ранее Эрдоган обвинил США в пособничестве Израилю. По его мнению, Вашингтон своим решением о переносе посольства в Иерусалим потворствует Тель-Авиву.

Политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов в эфире радио Sputnik прокомментировал заявления турецкого лидера.

"Эрдоган – далеко не единственный, кто призывает реформировать ООН. Это связано не только с последними событиями в секторе Газа, но и с проблемами сирийского урегулирования, проблемами в Ираке и так далее. С другой стороны, когда сама Турция проводит достаточно жесткую политику по отношению к иракским курдам, к своим и сирийским курдам, то она не считается ни с какими резолюциями Совбеза ООН. Это просто попытка показать себя в зеркале мировой политики, мол, мы стали такими сильными, что можем говорить о судьбе ООН. Это игра, демонстрирующая желание Турции обозначить свое важное место на мировой сцене", — сказал Станислав Тарасов.

Вместе с тем, отметил он, проблемы в работе Совбеза ООН действительно есть.

"Даже если Совбез ООН принимает какие-то решения, их все равно игнорируют, к сожалению. Эта структура теряет свой авторитет, потому что одно из государств-основателей ООН – США — перестало считаться с важнейшими решениями этой организации", — отметил Станислав Тарасов.

Акции протеста начались в секторе Газа в понедельник, 14 марта. Израильские солдаты открыли по демонстрантам огонь на поражение. В столкновениях погиб 61 палестинец, более тысячи детей получили ранения. В Палестине и Турции объявили трехдневный траур. Впоследствии эти страны отозвали послов из США.

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