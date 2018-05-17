Мнение: Крымский мост – имиджевая составляющая России "со знаком плюс"

Россия предложила Британии помочь построить мост через Ла-Манш. В эфире радио Sputnik директор Института стратегического планирования Александр Гусев высказал мнение, что запуск Крымского моста повлиял на образ России на международной арене.

Россия готова поделиться с Великобританией опытом строительства сложных объектов, подобных Крымскому мосту, например, через Ла-Манш, если Лондон проявит интерес. Об этом заявил пресс-секретарь российского посольства в ответ на комментарий британского МИД с осуждением открытия Крымского моста.

В посольстве констатировали, что "нынешний политический истеблишмент Великобритании отказывается принимать современные международные реалии". Отмечается, что у Великобритании достаточно своих территориальных проблем – например, на Фолклендских островах провели референдум, который, с точки зрения Лондона, узаконил их статус как заморской британской территории.

"Получается, что там референдум проводить можно, а в Крыму нельзя. Отказ крымчанам в праве определять свою судьбу – очередной пример политики "двойных стандартов" официального Лондона", – подчеркнули в посольстве.

Отмечается также, что запуск Крымского моста внесет весомый вклад в процветание полуострова и благосостояние его жителей, "будет способствовать защите интересов крымчан, о которых на словах так заботятся в Лондоне".

В эфире радио Sputnik директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев отметил, что запуск Крымского моста повлиял на образ России на международной арене.

"Строительство Крымского моста и запуск его в эксплуатацию – это знаковое событие не только для нашей страны, но и для Европы, мирового сообщества. Это не только технологическое сооружение, но и очень важная политическая акция. Многие в мире оценивают строительство нашего моста как очень важную имиджевую составляющую России со знаком плюс. О нас и так много говорят, но сейчас, в связи с запуском Крымского моста, начали говорить больше хорошего. Заявление о том, что Россия готова поделиться опытом строительства автомобильного моста, если британская сторона захочет построить переправу через пролив Ла-Манш, очень важно с точки зрения имиджевой, политической составляющей", – сказал Александр Гусев.

Крымский мост – самый протяженный в России, его длина 19 километров. 15 мая автомобильное движение по нему открыл Владимир Путин. Въезд на мост сейчас разрешен легковым машинам и пассажирским автобусам. Движение грузовиков откроется ориентировочно в этом октябре, поездов – в конце 2019 года.

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