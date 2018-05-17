Мнение: американцы должны увидеть грязные руки тех, кто борется с Россией

Посольство России в США возмутилось предложением автора Washington Examiner о взрыве Крымского моста. Эти публикации – для поддержания градуса ненависти, уверен политолог Дмитрий Журавлев. Своим мнением он поделился в эфире радио Sputnik.

Посольство России в Соединенных Штатах возмущено публикацией с предложением взорвать Крымский мост, которая вышла в таблоиде Washington Examiner, говорится в заявлении посольства.

Дипломаты подчеркнули, что свобода слова не может служить оправданием призыва к теракту и убийству людей. "Рассматриваем данный материал как отражение истинных намерений определенной части вашингтонского истеблишмента, продолжающей линию на разжигание ненависти и вражды между Украиной и Россией", — заявили в посольстве.

В дипмиссии добавили, что такие публикации не вписываются ни в какие рамки журналистской этики. Дипломаты ожидают от издания объяснений, насколько данный материал отражает его редакционную политику. Они напомнили, что российские законы позволяют осуществлять уголовное преследование тех, кто выступает с публичными призывами к осуществлению террористической деятельности, публичным оправданием терроризма, пропагандирует терроризм.

Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik отметил, что обращение в суд может помочь изменить общественное мнение в США.

"Во-первых, они это делают для того, чтобы продолжить давление на Россию, а во-вторых, для того, чтобы поддерживать градус ненависти у собственного населения. Такие публикации – это же не руководство к действию, а именно поддержание общественного мнения на необходимом уровне. В суд на это обязательно надо подавать – рядовые американцы должны увидеть грязные руки тех, кто борется с Россией. Не герои борются со "страшным русским медведем", а люди, призывающие к терроризму, борются со страной, которая, по большому счету, ничего плохого им не сделала. Если это поймет хотя бы часть американского общества, то от этого психоза мало что останется. Но это непростая задача", — сказал Дмитрий Журавлев.

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