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Политолог объяснил, как появляются призывы "разбомбить Крымский мост"

19:4116.05.2018
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© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкАвтомобильное движение по автодорожной части Крымского мостаАвтомобильное движение по автодорожной части Крымского моста
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Автор Washington Examiner призвал Киев разбомбить Крымский мост и рассказал, как, по его мнению, это лучше сделать. Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik отметил, что такие публикации – не только выражение взглядов тех или иных журналистов.

Один из авторов американского консервативного политического еженедельника Washington Examiner призвал украинские власти разбомбить Крымский мост, на котором в среду открылось автомобильное движение.  

"Во вторник президент России Владимир Путин открыл мост через Керченский пролив, соединяющий украинский Крым с материковой Россией. Сделал он это с присущей ему бравадой, возглавив колонну транспортных средств". Так начинается статья журналиста Тома Рогана на сайте еженедельника, под заголовком "Украина должна взорвать Крымский мост Путина".  

Автор называет произошедшее "возмутительным оскорблением Украины как нации". Он уверен: сразу после чемпионата мира по футболу начнется постепенное поглощение Россией всей Украины. В то же время разрушение моста, хотя бы временное, послужило бы "сигналом о том, что украинцы не хотят соглашаться с кражей территории".

Автор статьи не только предлагает киевской власти радикальный сценарий, но и рассуждает, как его следует реализовать. ВВС Украины вполне способны ударить по мосту, однако сделать это надо так, чтобы число жертв было минимальным, советует Роган.  

По мнению политолога Ивана Мезюхо, подобные публикации – не только выражение личных мыслей тех или иных журналистов.

"Подобного рода публикации антироссийского характера давно уже не удивляют. При желании всегда можно найти "экспертов", которые испытывают животную ненависть к Российской Федерации. К сожалению, политическая элита западных государств, в частности, Соединенных Штатов, создает все условия для того, чтобы в СМИ появлялись антироссийские высказывания и суждения. Ведь эта публикация (в Washington Examiner, – ред.) – не единичный случай. Статей и комментариев подобного рода – полно, и не стоит питать иллюзий: в обозримом будущем этот поток не прекратится", – сказал Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik.  

Мост через Керченский пролив – самый протяженный в России и Европе, его длина составляет 19 километров. Автомобильное движение планировали запустить в конце года, но строители завершили работы с опережением графика. Президент Владимир Путин открыл движение по мосту 15 мая.

Сейчас въезд на мост разрешен легковым машинам и пассажирским автобусам. Движение грузовиков откроется ориентировочно в этом октябре, поездов – в конце 2019 года.

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Комментарии
6 пользователей оставили 6 комментариев
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lavini1768
В ответку неплохо написать о том , что было бы всем в мире очень хорошо , если в Йеллоустоунский вулкан чего-нибудь зарядного забросить ))) пусть пиндосы тогда порадуются .... в последний раз )))
20:09
16.05.2018
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Василий Пупкин
Можно ли на Рогана подать в суд за призыв к терроризму и за всё, что можно инкриминировать ?
20:06
16.05.2018
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klokovpm
"При желании всегда можно найти "экспертов", которые испытывают животную ненависть к Российской Федерации".

РИА Новости ria.ru/radio_brief/20180516/1520716429.html

Очень точные слова Ивана Мезюхо. которые очень точно характеризуют подобных "экспертов", их умственный и моральный уровень.
20:05
16.05.2018
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Мой господин
То, к чему призывают эти американцы, конечно подленько. Но, я одного не понял в одном из репортажей этой Симоньян, когда она заявила, что "...Украина нам завидует, что сама не смогла построить этот мост." Какой мост? Куда???
20:05
16.05.2018
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Николай Морозов
Ск России и Генпрокуратура должны сделать запрос на арест этого деятеля журналиста, за его террористические и экстремистские взгляды.
20:03
16.05.2018
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Вы безусловно правы, но
Можно как угодно относится к мосту. Но бомбить его - это международное преступление. Пусть они лучше своих голых баб туда пустят!
19:52
16.05.2018
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