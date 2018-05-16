Эксперт: Cу-27 и его модификации – пример идеального боевого самолета

Обозреватель National Interest назвал лучший российский истребитель. В эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Литовкин рассказал, почему Су-27 и его модификации заслуживают подобных оценок.

Советский многоцелевой всепогодный истребитель Су-27 и его производные по-прежнему остаются лучшими истребителями четвертого поколения на вооружении России, Китая и Индии, пишет военный эксперт и обозреватель издания National Interest Себастьян Роблин.

"Большой истребитель с двумя двигателями – российский аналог F-15 Eagle – обладает большой дальностью, высокой скоростью, тяжелым вооружением, развитой авионикой и прекрасной маневренностью", – отмечает эксперт.

Роблин напоминает, что на основе Су-27 были созданы, в частности, истребители Су-27М, Су-30, Су-33, Су-35, а также китайский Shenyang J-11. В классификации НАТО все они носят название Flanker.

Эти истребители нередко показывали себя на испытаниях лучше американских конкурентов, отмечает эксперт. Последние же Flanker (Су-35) еще и наглядно демонстрируют расхождение в американской и российской боевых доктринах. Вооруженные силы США делают ставку на малозаметность и скорость, в то время как Россия продолжает строить высокоманевренные самолеты, заключает Роблин.

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире радио Sputnik отметил, что на базе Су-27 создано большое количество прототипов.

"Это Су-30, Су-30МКИ, Су-30СМ, Су-35. Просто Су-27 – это идеальный планер, внутри которого можно менять архитектуру: ставить новые радиолокаторы, новую бортовую радиоэлектронную систему, новое вооружение, систему управления и даже двигатели с изменяемым вектором тяги, которые превосходят все современные двигатели самолетов не только четвертого, но и, по некоторым параметрам, пятого поколения. Потому что не все самолеты пятого поколения, например, F-35 или F-22, имеют такой двигатель, имеют такую маневренность, которой обладают Су-30СМ или Су-35", – сказал Виктор Литовкин.

По его словам, оценки, которые дает Су-27 американское аналитическое издание, справедливы.

"Американцы правы: Су-27 – это не только самолет четвертого поколения, а поколения 4+ или даже 4++ в варианте с Су-35. Действительно, это самолет, который будет еще не одно десятилетие служить нашей стране. Его модификации будут всегда являться образцом для многих государств. И если бы не давление США, которые навязывают свою технику странам-сателлитам, то модификации Су-27 заняли большее количество мест на планете. Думаю, что это лучший боевой самолет сегодняшних дней", – отметил военный эксперт.

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