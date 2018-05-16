Эксперт о "деле Скрипалей": Британии успехи России совсем не с руки

Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери

Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери

В Москве напомнили свою позицию по "делу Скрипаля", РФ считает инцидент в Солсбери покушением на жизнь российских граждан. Профессор дипакадемии МИД России Александр Вавилов в эфире радио Sputnik рассказал, с чем, по его мнению, связаны действия Лондона.

Москва считает инцидент в Солсбери покушением на жизнь российских граждан, Лондон не заинтересован установить исполнителей преступления, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что Россия отвергает причины, по которым Лондон отказывает в консульском доступе к Скрипалям.

"Англичане по-прежнему оперируют какими-то догадками, на основе которых продолжают тиражировать безосновательные обвинения в адрес Российской Федерации. И еще раз повторю, что это подтверждает наше мнение о незаинтересованности британский властей в выяснении истинных мотивов и установлении исполнителей преступления в Солсбери", – сказала Захарова.

"Так как российской стороне до сих пор не представлены убедительные доказательства обратного, считаем, что мы имеем дело с покушением на жизнь наших сограждан в результате крупнейшей политической провокации, причем бремя доказательства лежит на британской стороне", – добавила она.

Захарова подчеркнула, что Великобритания продолжает отказывать в предоставлении консульского доступа к российским гражданам.

"При этом нам рассказывают о якобы нежелании Юлии Скрипаль общаться с посольством России в Великобритании… В отношении Сергея Скрипаля было отказано в консульском доступе на основании наличия у него британского подданства", – отметила дипломат.

Захарова обратила внимание на то, что британские власти настаивают на необходимости согласия российских граждан на общение с консульскими работниками, однако с такой формулировкой нельзя согласиться. Она напомнила, что вопрос общения граждан с консулом своей страны регулируется консульской конвенцией между СССР и Великобританией от 1965.

В эфире радио Sputnik профессор Дипломатической академии МИД РФ, доктор исторических наук Александр Вавилов прокомментировал ситуацию.

"Лондон действует в нарушение международного права. Допустим, Сергей Скрипаль себя плохо чувствует, ему не до этого. Но Юлию-то выписали уже. Почему не даете возможность пообщаться с российской гражданкой? Консульская конвенция это не только предусматривает, она этого требует. Но нет, не дают", – сказал Александр Вавилов.

По его словам, инцидент в Солсбери – это эпизод из целой цепи различных акций, направленных против России.

"Это происходит потому, что в настоящее время Россия все больше поднимается в гору, добивается все новых успехов. Западу, в том числе Британии, подобного рода развитие событий совсем не с руки. Поэтому предпринимаются все шаги для того, чтобы скомпрометировать Москву, скомпрометировать Россию. Инцидент в Солсбери – яркий тому пример. Обвинили: мол, старого шпиона-предателя русские отравили. А потом, когда начинают разбираться по-настоящему, в том числе и нейтральные организации, то вылезает, что все обвинения шиты белыми нитками", – отметил Александр Вавилов.

В английском городе Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

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