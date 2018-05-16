"И вашим и нашим". Политолог о заявлении ЕС в связи с атакой Киева на СМИ

В Евросоюзе прокомментировали обыски СБУ в офисе РИА Новости Украина и задержание руководителя портала агентства. Политолог Ростислав Ищенко в эфире радио Sputnik высказал мнение, что реакция ЕС свелась к повторению банальностей.

Евросоюз признает право государств на обеспечение своей безопасности, но оно должно осуществляться при полном соблюдении фундаментальных прав и свобод, заявил РИА Новости в среду представитель Евросоюза, комментируя сообщения о задержании руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и обысках в офисе РИА Новости Украина.

Собеседник агентства отметил, что Евросоюз в курсе дела о задержании Вышинского, и подчеркнул, что страны-члены придают "огромное значение" свободе выражения мнения и СМИ.

"ЕС признает право каждой страны на обеспечение своей национальной безопасности и защиту своих граждан. Это должно быть сделано при полном уважении основных прав и свобод, включая европейскую конвенцию о правах человека", – сказал представитель Евросоюза.

О задержании в Киеве руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского стало известно во вторник. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.

Адвокат Вышинского рассказал РИА Новости, что украинские власти начали этапирование Вышинского из Киева в Херсон для избрания меры пресечения. В Херсоне расположен офис украинской прокуратуры "автономной республики Крым", которая ведет дело журналиста.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в эфире радио Sputnik высказал мнение, что реакция Евросоюза на события в Киеве свелась к повторению банальностей.

"В Евросоюзе сделали заявление в стиле "и вашим и нашим". В общем-то, они сказали банальность. Да, любое государство имеет право обеспечивать свою безопасность. Да, любое государство при этом должно соблюдать свое внутреннее законодательство и международные правила. Вопрос заключается в том, соблюдает ли все это Украина. С нашей точки зрения – не соблюдает. А Европейский союз свою точку зрения не сформулировал… Пусть сделают четкое заявление, потому что то, что они пока говорят – это "бла-бла-бла"", – сказал Ростислав Ищенко.

Сотрудники СБУ накануне ворвались в киевский офис РИА Новости Украина и провели обыск, который продолжался около восьми часов. СБУ также обыскала квартиру корреспондента РИА Новости на Украине Людмилы Лысенко. Кроме того, следственные действия прошли дома у главы представительства РИА Новости на Украине Андрея Бородина. Лысенко и Бородина вызвали на допрос в СБУ.

В российском МИД действия Киева в отношении журналистов назвали произволом. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, действия Киева в отношении журналистов РИА Новости Украина неприемлемы.

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