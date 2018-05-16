Мнение: украинские моряки в акватории Черного моря ведут себя как пираты

В Крыму возбудили дело о браконьерстве против капитана задержанного украинского судна. В эфире радио Sputnik политолог Максим Жаров отметил, что это уже не первый подобный инцидент с украинскими моряками.

Против капитана украинского рыболовецкого судна "ЯМК-0041", которое российские пограничники задержали в Черном море, возбудили уголовное дело о браконьерстве, сообщает ФСБ.

Моряков задержали 4 мая. Как выяснилось, накануне задержания они расставили в исключительной экономической зоне России сети для вылова камбалы-калкан. Однако добыча этой рыбы запрещена в акватории Черного моря с середины апреля до середины июня.

На судно наложен арест. У браконьеров изъяли и выпустили в море 161 камбалу, четырех травяных крабов и трех черноморских акул катранов. Но 46 морских свиней, 17 камбал и два катрана погибли в сетях.

ФСБ предполагает, что рыбаки занимались браконьерством не только в российских, но и в украинских водах.

В эфире радио Sputnik политолог Максим Жаров назвал действия украинских моряков пиратскими.

"Проблема пиратских действий украинских рыбаков давно уже стоит на повестке дня. Украина по-прежнему считает акваторию Черного моря, прилегающую к Крыму, своей, поэтому бесконтрольно там себя ведет. Например, было несколько инцидентов с украинскими рыбаками, которые пытались мешать строительству Крымского моста. Поэтому проблема существует, она весьма серьезная, и возникающие инциденты должны каким-то образом быть урегулированы. Думаю, что представители наших стран должны встретиться и урегулировать этот вопрос, несмотря на то, что Украина занимает по отношению к принадлежности Крыма непримиримую позицию. Кроме того, есть международное морское право – аргумент России в пользу недопустимости подобных инцидентов. Думаю, включение юридических рычагов против Украины, подача в суд необходимы, чтобы неповадно было ловить рыбу в нашей акватории Черного моря", – сказал Максим Жаров.

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