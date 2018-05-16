Американист: Клинтон может найти ответы на свои вопросы, заглянув в зеркало

Американский политик назвала Хиллари Клинтон "позором США". В эфире радио Sputnik американист Михаил Синельников-Оришак рассказал, в чем, по его мнению, кроется причина нежелания Клинтон смириться со своим поражением на выборах.

Хиллари Клинтон позорит своим поведением саму себя и США, заявила бывший вице-губернатор штата Нью-Йорк Бетси Маккоуи.

Политик напомнила, что Клинтон обвиняла в проигрыше на выборах 2016 года бывшего главу ФБР Джеймса Коми, президента России Владимира Путина, соперника на праймериз Берни Сандерса, кандидата в президенты от Партии зеленых Джилл Стайн, экс-президента Барака Обаму, а также расизм и сексизм.

"Она приводила столько причин поражения, но в своей книге вообще-то написала верно: она сказала, что смирилась с фактом, что миллионы и миллионы американцев просто ее не любят. К сожалению, в действительности она с этим не смирилась, потому что сейчас у нее нервный срыв мирового масштаба: она ездит из страны в страну, из города в город, снова обвиняя то одно, то другое в том, что она проиграла эту гонку", – сказала Маккоуи в эфире телеканала Fox Business.

Бывший вице-губернатор также добавила, что такое поведение постыдно.

"Она не только себя позорит, она позорит нашу страну, когда выдвигает подобные обвинения", – заключила политик.

Хиллари Клинтон проиграла в президентской гонке 2016 года кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу. Впоследствии она называла различные причины своего поражения, в том числе "российских хакеров" и экс-директора ФБР Джеймса Коми.

В эфире радио Sputnik политолог, американист Михаил Синельников-Оришак назвал причину такого поведения.

"Проигравшие политики обычно обвиняют кого угодно, но только не себя. Если бы они смотрели в зеркало, то там нашлось бы большинство ответов на вопрос, почему они проиграли. В случае с Клинтон это еще помножено на самолюбование, тщеславие, уверенность. Она всю жизнь так строила свою карьеру – неважно, чем управлять, лишь бы управлять. И вот когда она была, по ее мнению, совсем недалеко от вершины и была уверена, что туда взойдет, она вдруг покатилась вниз. При этом антирейтинги замерялись, но до мадам особо не доводились, дабы ее не расстраивать. А ведь у Клинтон антирейтинг гораздо длиннее, чем у Трампа. Там было все предсказуемо, серо, как асфальт – все примерно представляли, чего от нее ожидать. Но для нее самой вдруг все стало удивительно: как это так, такого быть не могло! Думаю, посещение психоаналитиков помогло ей выработать защиту: мол, не виноватая я, а виноваты они… Это своего рода психологическая защита. Я не исключаю, что Клинтон уже сама в это поверила, что она – причина мирового заговора", – сказал Михаил Синельников-Оришак.

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