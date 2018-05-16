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Аналитик объяснил, чем чреват отказ Ирана и ЕС от взаиморасчетов в долларах

13:3216.05.2018
(обновлено: 14:08 16.05.2018)
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© AP Photo / Martin MeissnerДоллары и евро. Архивное фотоДоллары и евро. Архивное фото
© AP Photo / Martin Meissner
Евросоюз намерен перейти на евро при оплате поставок нефти из Ирана, сообщил источник в Брюсселе. Директор аналитического департамента Инвестиционной компании "РЕГИОН" Валерий Вайсберг в эфире радио Sputnik оценил возможные последствия этой меры.

Евросоюз намерен перейти с доллара на евро при оплате поставок нефти из Ирана, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе.

Верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини на саммите ЕС в Брюсселе. 22 марта 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эксперт прокомментировал заявление Могерини по иранской ядерной сделке

Ранее стало известно, что "евротройка" – Франция, Германия, Великобритания – и Иран договорились разработать программу поддержки и укрепления экономических связей в ответ на выход США из соглашения по ядерной сделке. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

На 19-20 мая назначен визит в Иран еврокомиссара по энергетике и климату Мигеля Ариаса Каньете. По данным Еврокомиссии, цель поездки – "обсуждение сотрудничества в области энергетики" в рамках подтверждения приверженности соглашению по ядерной программе Ирана.

Директор аналитического департамента Инвестиционной компании "РЕГИОН" Валерий Вайсберг в эфире радио Sputnik высказал мнение, что ожидаемый переход на расчеты в евро при торговле стран ЕС с Ираном в любом случае – лишь временная мера.

"Это ожидаемое решение: Тегеран еще до того, как (президент США Дональд) Трамп объявил о выходе из ядерной сделки, прорабатывал в принципе возможность расчетов не в долларах США. Но, на мой взгляд, переход на расчеты в евро все равно не снимает рисков с европейских покупателей, поскольку все компании, у которых есть какие-то активы на территории США, могут быть подвергнуты вторичным санкциям по обвинению в нарушении американского законодательства в отношении Ирана. И, безусловно, это (переход на расчеты в евро – ред.) является временной мерой: до тех пор, пока остается возможность заключить новую сделку с Ираном, США, наверное, будут смотреть на эту схему расчетов сквозь пальцы. Но затем, конечно, отдельные компании могут быть оштрафованы на весьма чувствительные суммы", – считает Валерий Вайсберг. 

Флаг Евросоюза
© AFP 2018 / Philippe Huguen
Иран или США? Аналитик спрогнозировал выбор европейских компаний

Иран и шестерка международных посредников (Россия, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) в 2015 году подписали документ об урегулировании так называемой иранской ядерной проблемы. Участники приняли Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимало с Тегерана ранее наложенные из-за ядерных разработок санкции.

Восьмого мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из соглашения и распорядился начать восстановление санкций против Ирана. В числе восстановленных санкций будут и вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные страны-гаранты соглашения решение Трампа осудили, указав на опасные последствия.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!

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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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J.
"...переход на расчеты в евро все равно не снимает рисков с европейских покупателей, поскольку все компании, у которых есть какие-то активы на территории США, могут быть подвергнуты вторичным санкциям..."

Переходите на рубль, и спите спокойно...
13:59
16.05.2018
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