Ганжара: Киев в ситуации с Крымским мостом показал полную несостоятельность

Представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявления Украины о Крымском мосте, назвав их "актом отчаяния". Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik обратил внимание на "эволюцию" заявлений Киева.

Представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления украинской стороны по поводу открытия Крымского моста актом отчаяния. По ее мнению, эти заявления делаются от "полной безнадеги".

Захарова отметила, что всегда есть возможность наладить связи, вновь выстроить отношения между Россией и Украиной.

"Да, потеряли территорию, да, люди сделали такой выбор, но никто не собирался жечь мосты, все собирались только их строить, поэтому, зачем им было делать такие комментарии, совершенно непонятно", – подчеркнула она и добавила, что не стоит обращать на это внимания.

По ее мнению, украинская пропаганда будет рассказывать, что все подстроено, что "все не по-настоящему".

"Но до этого эти же самые люди рассказывали, что моста не будет, что он психологически невозможен, что это абсурд, что это чуть ли не компьютерная графика, что все подложные фотографии, выискивали какие-то несостыковки в видеокадрах, пытались уличить, что это продукт российской пропаганды. Сейчас уже очевидно, что мост есть", – заключила Захарова.

Утром в среду она в числе первых проехала по Крымскому мосту в Керчь со стороны Тамани. Представитель МИД рассказала, что прилетела в Анапу на самолете, а затем приехала в Тамань на машине. В Крыму Захарова проведет выездной брифинг.

Депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik рассказал, что реакция Украины на открытие Крымского моста не стала для жителей полуострова неожиданностью.

"В Крыму, безусловно, не ожидали от украинской стороны какой-то другой реакции, кроме той, которую мы услышали. Но очень интересно посмотреть на эволюцию заявлений украинских политиков по поводу Крымского моста: сначала они кричали, что моста не будет, его, мол, невозможно построить; затем – что строить начнут, но деньги все разворуют; потом – что его будут строить, но он разрушится в процессе строительства…", – сказал Владислав Ганжара.

По его словам, Киеву сейчас ничего не остается, как делать различные заявления, ведь изменить он ничего уже не может.

"Вчера состоялось историческое событие – открытие моста. И здесь, конечно же, Киев продолжает биться в агонии, выплескивая желчные, агрессивные заявления. Но Киев, как мне кажется, в данном случае показал полную свою несостоятельность – четыре года они своим гражданам рассказывали, что моста не будет. А сейчас мост открыт, и Киеву ничего другого не остается, как продолжать бить в колокола относительно того, что таким образом якобы нарушается суверенитет Украины. Но все эти позиции США, Евросоюза, Украины нас никоим образом не волнует. Потому что это исключительно внутреннее дело Российской Федерации", – отметил Владислав Ганжара.

Мост через Керченский пролив – самый протяженный в России, его длина 19 километров. Автомобильное движение по нему запустили на полгода раньше первоначально установленного срока.

Сейчас въезд на мост разрешен легковым машинам и пассажирским автобусам. Движение грузовых машин откроется ориентировочно в октябре 2018 года, поездов – в конце 2019 года.

По мосту, имеющему две полосы в каждом направлении, разрешено ездить со скоростью до 90 километров в час, останавливаться запрещено.

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