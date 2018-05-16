Политолог прокомментировал заявление Волкера по Донбассу

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что в Донбассе "нет конфликта среди украинцев". В эфире радио Sputnik политолог Игорь Шишкин рассказал, чем, по его мнению, руководствуются в Вашингтоне.

Спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер на брифинге в Славянске заявил о том, что в Донбассе "нет конфликта среди украинцев, нет этнического и гражданского противостояния". Его слова приводит издание "Апостроф".

"Этот конфликт – следствие прямого вторжения России на восток Украины. Россия напрямую управляет вооруженными силами в регионе, а также осуществляет политический контроль над оккупированными территориями", – заявил Волкер. По его словам, "вывод российских войск" – лучший способ защиты русскоязычного населения Донбасса.

Он также подчеркнул, что "не намерен" контактировать с представителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР, дабы не давать "ни малейшего повода" легитимизировать народные республики, которых, по его словам, не должно существовать.

Представители Запада не раз обвиняли Россию как в поддержке ополченцев на востоке Украины, так и в непосредственном участии в конфликте российских войск. Однако доказательств этих утверждений представлено так и не было. Москва многократно заявляла о том, что стороной конфликта в Донбассе не является.

В эфире радио Sputnik политолог, заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин отметил, что в Вашингтоне этот факт упорно игнорируют.

"Это официальная позиция Вашингтона, а не только господина Волкера. Вспомним, что сразу после прихода (Дональда) Трампа к власти и назначения госсекретарем (Рекса) Тиллерсона, тот выступил с инициативой: мол, Минские соглашения – это хорошо, но если Киев и Москва напрямую договорятся, то будет еще лучше. То есть уже тогда был взят курс на то, чтобы Минские соглашения – побоку, объявить Россию не гарантом мирного урегулирования на Украине, а стороной конфликта, агрессором. И сейчас это последовательно и неуклонно претворяется в жизнь. Именно в этом же ключе нужно рассматривать предложения по введению миротворцев на всю территорию Донбасса. Нужно понимать, что это предложение не (президента Украины Петра) Порошенко, а именно предложение, которое ему было поручено внести американцами", – сказал Игорь Шишкин.

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