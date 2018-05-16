Член ОП Крыма рассказал, почему США "беспокоит" Крымский мост

США "обеспокоены" строительством Крымского моста, заявила представитель госдепартамента Хезер Науэрт. В эфире радио Sputnik заместитель председателя Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук прокомментировал это заявление.

Строительство Крымского моста беспокоит США, заявили в госдепартаменте.

"Строительство этого моста определенно ограничивает доставку товаров на кораблях, поэтому это затрагивает людей, Крым, Украину таким образом", – заявила представитель Госдепа Хезер Науэрт.

По ее словам, строительство моста не только "укрепляет незаконный захват и оккупацию Россией Крыма, но и затрагивает навигацию".

Она подтвердила, что в ведомстве видели церемонию открытия моста и, в частности, как Владимир Путин проехал по нему на грузовике.

Президент РФ 15 мая открыл движение по автомобильной части моста через Керченский пролив. Владимир Путин за рулем КамАЗа преодолел путь от Краснодарского края до Керчи чуть больше, чем за четверть часа.

В эфире радио Sputnik политолог, заместитель председателя Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук прокомментировал заявление Науэрт.

"Соединенные Штаты беспокоит рост могущества России, ее экономического благополучия. То, что этот мост действительно имеет для нас прорывное значение, уже не может отрицать никто из здравомыслящих людей, признающих его роль в укреплении интеграционных процессов Крыма как составной части России. Отсюда и беспокойство США. К сожалению, это идет в русле процессов, которые нагнетает Белый дом. У (президента США Дональда) Трампа есть определенная в этом плане стратегия, а не просто импровизация. Трамп работает на сохранение доминирующих позиций США, и ему не нужны конкуренты. Есть Россия, доказавшая свое влияние в мире. А Крымский мост только укрепляет позиции России на южном направлении, формирует предпосылки для серьезных экономических прорывов… У американцев есть серьезные основания беспокоиться с позиции державы-гегемона, эта позиция находится под угрозой – отсюда и такая реакция на успехи России", – сказал Александр Форманчук.

Мост через Керченский пролив стал самым протяженным в России. Его длина составила 19 километров. Как сообщили в инфоцентре "Крымский мост" автомобильное движение по мосту запустят 16 мая. Это на полгода раньше изначально установленного срока. Движение грузовиков откроется ориентировочно в октябре 2018 года, поездов – в конце 2019 года.

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