Эксперт прокомментировал заявление Могерини по иранской ядерной сделке

Иранская ядерная сделка не нуждается в дополнениях, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини. Комментируя это заявление в эфире радио Sputnik, эксперт Борис Долгов отметил, что оно является важным, но не имеет практического воплощения.

Соглашение по иранской ядерной программе работает и не нуждается в дополнениях или изменениях, заявила глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини.

"Мы работаем над конкретными практическими решениями. Соглашение достаточно сложное и детализированное, оно не нуждается в изменении или дополнении. Там уже все написано", – сказала она, добавив, что никакие дополнения в договор не обсуждаются.

Заявление прозвучало на фоне выхода США из соглашения по иранской ядерной программе. Об этом американский президент Дональд Трамп объявил 8 мая, обвинив Тегеран в обогащении урана и разработке запрещенного оружия вопреки условиям соглашения. Такой шаг он сделал сразу после того, как Израиль заявил, что у него есть соответствующие разведданные.

Трамп дал указание немедленно начать восстановление санкций против Ирана. Ограничительные меры будут направлены на критически важные секторы иранской экономики, включая энергетику, нефтехимический и финансовый секторы. В числе восстановленных санкций будут и вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

Тем временем, остальные страны – гаранты соглашения решение Трампа осудили, указав на опасные последствия.

В свою очередь, президент Ирана Хасан Рухани, заявил, что, в отличие от США, Тегеран всегда выполнял свои обязательства, что подтверждали эксперты Международного агентства по атомной энергии.

Во всех своих отчетах МАГАТЭ подтвердило соблюдение Ираном договоренностей в рамках сделки. Это подтверждали и все остальные страны, которые вели переговоры по соглашению.

В эфире радио Sputnik ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов назвал заявление Могерини важным, но не имеющим практического воплощения.

"Это уже не первое заявление Могерини в поддержку соглашения о ядерной программе Ирана. Это важное заявление. Но здесь нужно иметь в виду, что ЕС, те страны, которые участвуют в соглашении, конечно, не согласны с решением Трампа о выходе, но соблюдать условия этого соглашения без США достаточно сложно. Если США выходят из этого соглашения, и накладываются санкции на Иран и на те страны, которые будут поддерживать с ним экономические отношения, это означает, что эти страны будут нести потери, так же, как и иранские компании. Поэтому говорить о практическом воплощении того, о чем говорит Могерини, на мой взгляд, рано – пока Трамп не собирается менять свое решение. И, скорее всего, это пропагандистское заявление, направленное на то, чтобы как-то воздействовать на США. Но в практическом плане эти заявления пока не дали эффекта", – сказал Борис Долгов.

Иран и шестерка международных посредников (Россия, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) в 2015 году подписали документ об урегулировании иранской ядерной проблемы. Участники приняли Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимало с Тегерана ранее наложенные из-за ядерных разработок экономические и финансовые санкции со стороны Совета Безопасности ООН, Соединенных Штатов и ЕС.

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