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Мнение: идея раздела Минобрнауки является революционной

10:0616.05.2018
(обновлено: 11:15 16.05.2018)
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© РИА Новости / Екатерина ШтукинаПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи. 15 мая 2018Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи. 15 мая 2018
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Президент России Владимир Путин подписал указ о новой структуре правительства, вопрос по персональному составу остается открытым. В эфире радио Sputnik политолог Владимир Шаповалов прокомментировал преобразования в ведомствах.

Президент России Владимир Путин подписал указ о новой структуре правительства, представленной премьер-министром Дмитрием Медведевым, однако вопрос по персональному составу остается открытым. В пятницу, 18 мая, глава кабинета министров вновь встретится с Путиным и предложит кандидатов на должности в правительстве.

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© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Новое правительство будет состоять из 22 министерств, а у премьер-министра будет десять заместителей. Кроме того, появилась должность первого вице-премьера – министра финансов России.

Количество министерств, подчиняющихся правительству, увеличилось на одно ведомство за счет преобразования Минобрнауки в две структуры: министерство просвещения и министерство науки и высшего образования.

Согласно указу президента, министерство просвещения займется вопросами общей образовательной деятельности, а министерство науки и высшего образования – вопросами научных учреждений, развитием науки в целом и деятельностью вузов.

Также министерство науки и высшего образования получило полномочия упраздненного Федерального агентства научных организаций, которое занималось вопросами РАН.

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Структурные изменения затронули и экономический блок правительства. Так, торговые представительства и их недвижимость переданы в ведение министерства промышленности и торговли. Раньше этим занималось министерство экономического развития.

В свою очередь, министерство связи и массовых коммуникаций будет переименовано в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Это, по мнению главы кабмина, станет важным изменением для реализации "абсолютно актуальной" в России цифровой повестки дня.

В эфире радио Sputnik политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал преобразования в ведомствах.

"Эти существенные изменения очень важны. Идея раздела министерства образования и науки на две структуры рассматривается уже несколько лет, и она, по сути, является революционной. Будут по-новому расставлены акценты, и будут поставлены новые приоритетные задачи. Мы видим, с одной стороны, чрезвычайно важный приоритет, связанный с развитием, улучшением школьного образования. И создание специального министерства просвещения, которое будет заниматься средним, средне-профессиональным, начальным образованием, – это чрезвычайно важная задача, потому что она позволит новому ведомству сосредоточиться исключительно на решении данной задачи. Что касается министерства науки и высшего образования – это вполне логично, потому что высшее образование не может существовать без науки, это единый комплекс. И выведение, по сути, высшего образования из структур среднего и начального образования придаст импульс кооперации наших вузов с ведущими научными центрами и даст возможность новому быстрому развитию науки", – сказал Владимир Шаповалов.

Он отметил, что верит в успех работы преобразованного министерства цифрового развития.

"Цифровизация объявлена одним из приоритетов развития государства, и это абсолютно правильно. То, что меняется формат Минкомсвязи, появляется цифровое развитие – это не просто два дополнительных слова в названии ведомства. Это означает смену приоритетов в политике государства в этой сфере. Я уверен, что это серьезно повлияет на работу правительства и даст возможность реализации тех стратегических инициатив, которые предложены в этом направлении", – заключил Владимир Шаповалов.

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

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Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Андрей Рейн
Да революционная идея,еще одно министерство,еще больше чиновников.А на выходе 0.Интересно,где находят всех этих экспертов?
10:21
16.05.2018
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