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Политолог оценил условия КНДР для переговоров Ким Чен Ына с Трампом

09:0416.05.2018
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© AFP 2018 / Jung Yeon-jeТрансляция новостей про будущую встречу президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. 9 марта 2018Трансляция новостей про будущую встречу президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. 9 марта 2018
© AFP 2018 / Jung Yeon-je
В КНДР назвали условие для переговоров Ким Чен Ына и Дональда Трампа. Политолог Илдус Ярулин в эфире радио Sputnik отметил, что на Востоке никогда не предпринимают резких шагов.

 Северная Корея будет вести переговоры с США на высшем уровне только в том случае, если президент Дональд Трамп заинтересован не только в решении ядерной проблемы, но и в улучшении отношений с Пхеньяном, заявил первый замглавы МИД Ким Ге Гван.

По его словам, если КНДР услышит только односторонние требования о денуклеаризации, в Пхеньяне "не будет интереса к такому диалогу". "У нас ничего не останется, кроме как пересмотреть вопрос о том, соглашаться ли на предстоящие переговоры в верхах КНДР и США", — заявил министр.

Переговоры Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына предварительно намечено провести 12 июня в Сингапуре.

Тем временем, встреча на высоком уровне с Южной Кореей, намеченная на 16 мая, была отменена из-за совместных учений американских и южнокорейских военных, сообщило агентство "Ренхап".

Инициатором встречи, которая должна была состояться в пункте переговоров Пханмунджом на границе двух государств, выступала сама КНДР. На переговорах планировалось обсудить вопросы возобновления диалога по линии Красного Креста и встреч родственников, разобщенных на Юге и Севере в результате раскола.

В эфире радио Sputnik доктор политических наук, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин прокомментировал позицию Пхеньяна.

"А кто ждал великих шагов вперед? Учитывая менталитет Востока, там никогда не предпринимают резких шагов. Да, испытания на полигоне прекратили – но только потому, что он непригоден для дальнейших испытаний (КНДР начала ликвидацию ядерного полигона Пхунгери – ред.). Восток любит красивые жесты, но при этом всегда уместен торг. И, думаю, события, связанные с выходом США из соглашения с Ираном, как-то настораживают корейцев. Ну а официальная причина – это военные учения. Этого следовало ожидать, чисто восточная тактика: шаг вперед, потом два шага назад, и снова вперед. То, что Ким Чен Ын заявил о готовности, не означает, что прямо завтра это все будет сделано. Я не думаю, что сейчас встреча Трампа и Ким Чен Ына состоится. Да, какой-то тренд обозначен, а что дальше будет – посмотрим", — сказал Илдус Ярулин.

При этом, по его мнению, в принятии внешнеполитический решений Ким Чен Ын ориентируется на крупнейшего партнера.

"Есть еще один момент: постоянные встречи представителей Китая и КНДР. То есть здесь мы не можем говорить, что участвует только северокорейская сторона. Китай – это основной экономический партнер КНДР, поэтому его интересы тоже должны быть соблюдены. Нельзя представлять, что северокорейский лидер – волк-одиночка, сам по себе решает все вопросы. Здесь идет игра", — считает Илдус Ярулин.

В конце апреля между лидерами Южной Кореи и КНДР состоялся первый за десять лет саммит. Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи.

По итогам встречи была принята совместная декларация, в которой КНДР и Южная Корея заявили о намерении добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова и улучшать отношения.

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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Jager
Трамп должен прийти на встречу с приспущенными штанами.
09:26
16.05.2018
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