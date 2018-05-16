"Традиционный беспредел". Эксперт об этапировании главы РИА Новости Украина

Руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского этапируют в Херсон. Политолог Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik прокомментировал действия Киева.

Украинские власти начали этапирование руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского из Киева в Херсон для избрания меры пресечения, сообщил по телефону РИА Новости его адвокат.

В Херсоне расположен офис украинской прокуратуры "автономной республики Крым", которая ведет дело Вышинского. Его подозревают в госизмене.

Главу портала, в частности, обвинили в поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. По словам замглавы СБУ Виктора Кононенко, для проведения подрывной деятельности Вышинский якобы ежемесячно получал из России стабильное финансирование в сумме 53 тысяч евро.

Сотрудники Службы безопасности Украины во вторник, 15 мая, ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости Украина в Киеве, провели обыск, который продолжался около восьми часов. Также было объявлено о задержании руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Политолог (Высшая школа экономики) Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik прокомментировал действия Киева.

"Вышинского этапируют, чтобы подобрать формат осуждения, в те регионы, где можно будет расправиться с ним подальше от глаз мировой общественности. Это традиционный украинский беспредел. Для чего это делается? Там есть общая задача последних четырех лет – уничтожить любые российские средства массовой информации на украинской территории, чтобы информация из этих альтернативных источников о ситуации на Украине не выходила за пределы Украины. То есть они целенаправленно добиваются, чтобы российских СМИ вообще на Украине не было", –сказал Андрей Суздальцев.

По его мнению, эта ситуация может быть связана с недавними достижениями России.

"Это месть. И здесь есть два момента. Один связан с Крымским мостом – это вызвало крайнее раздражение украинского руководства, тем более, это было поддержано Евросоюзом. То есть они метались, нужен был информационный повод, чтобы хоть как-то приглушить запуск моста. И второй момент связан с ситуацией вступления в должность президента (России Владимира) Путина", – отметил Андрей Суздальцев.

Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что украинские власти должны немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян отметила, что ресурс РИА Новости Украина юридически не связан с МИА "Россия сегодня", но является информационным партнером агентства.

В Кремле решительно осудили действия Украины и пообещали "меры взаимности", как только получат более детальную информацию.

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