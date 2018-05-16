РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

"Традиционный беспредел". Эксперт об этапировании главы РИА Новости Украина

08:3616.05.2018
(обновлено: 09:53 16.05.2018)
024531
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкЗдание с офисом РИА Новости Украина в Киеве, где СБУ проводит обыски.Здание с офисом РИА Новости Украина в Киеве, где СБУ проводит обыски.
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского этапируют в Херсон. Политолог Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik прокомментировал действия Киева.

Украинские власти начали этапирование руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского из Киева в Херсон для избрания меры пресечения, сообщил по телефону РИА Новости его адвокат.

Журналист Кирилл Вышинский
© Фото : страница Кирилла Вышинского в Facebook
Политик назвал две цели атаки в Киеве на связанные с Россией СМИ

В Херсоне расположен офис украинской прокуратуры "автономной республики Крым", которая ведет дело Вышинского. Его подозревают в госизмене.

Главу портала, в частности, обвинили в поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. По словам замглавы СБУ Виктора Кононенко, для проведения подрывной деятельности Вышинский якобы ежемесячно получал из России стабильное финансирование в сумме 53 тысяч евро.

Сотрудники Службы безопасности Украины во вторник, 15 мая, ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости Украина в Киеве, провели обыск, который продолжался около восьми часов. Также было объявлено о задержании руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Политолог (Высшая школа экономики) Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik прокомментировал действия Киева.

"Вышинского этапируют, чтобы подобрать формат осуждения, в те регионы, где можно будет расправиться с ним подальше от глаз мировой общественности. Это традиционный украинский беспредел. Для чего это делается? Там есть общая задача последних четырех лет – уничтожить любые российские средства массовой информации на украинской территории, чтобы информация из этих альтернативных источников о ситуации на Украине не выходила за пределы Украины. То есть они целенаправленно добиваются, чтобы российских СМИ вообще на Украине не было", –сказал Андрей Суздальцев.

По его мнению, эта ситуация может быть связана с недавними достижениями России.

"Это месть. И здесь есть два момента. Один связан с Крымским мостом – это вызвало крайнее раздражение украинского руководства, тем более, это было поддержано Евросоюзом. То есть они метались, нужен был информационный повод, чтобы хоть как-то приглушить запуск моста. И второй момент связан с ситуацией вступления в должность президента (России Владимира) Путина", – отметил Андрей Суздальцев.

Здание с офисом РИА Новости Украина в Киеве, где СБУ проводит обыски.
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Как с цепи сорвались: на открытие моста в Крым Киев ответил атакой на СМИ

Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что украинские власти должны немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян отметила, что ресурс РИА Новости Украина юридически не связан с МИА "Россия сегодня", но является информационным партнером агентства.

В Кремле решительно осудили действия Украины и пообещали "меры взаимности", как только получат более детальную информацию.

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена