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Политик назвал две цели атаки в Киеве на связанные с Россией СМИ

20:3015.05.2018
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© Фото : страница Кирилла Вышинского в FacebookЖурналист Кирилл ВышинскийЖурналист Кирилл Вышинский
© Фото : страница Кирилла Вышинского в Facebook
В Киеве сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина, задержан журналист агентства Кирилл Вышинский, ему объявлено подозрение в госизмене. События в украинской столице прокомментировал в эфире радио Sputnik российский политик Николай Стариков.

Задержанному Службой безопасности Украины руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому объявлено подозрение в госизмене, заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская. 

"Вышинскому объявлено о подозрении в совершении преступления… Уголовное производство открыто по части 1 статьи 111 ("государственная измена") Уголовного кодекса Украины", – написала она на своей странице в Facebook.   

Сотрудники Службы безопасности Украины во вторник ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости Украина в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Также было объявлено о задержании руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. 

СБУ также провела обыск в квартире корреспондента РИА Новости на Украине Людмилы Лысенко. Кроме того, глава представительства РИА Новости на Украине Андрей Бородин не выходит на связь с утра вторника. При этом на странице генпрокурора Украины Юрия Луценко среди фотографий материалов, изъятых при обысках в офисе РИА Новости Украина в Киеве, опубликованы документы Бородина.

Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что украинские власти должны немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян отметила, что ресурс РИА Новости Украина юридически не связан с МИА "Россия сегодня", но является информационным партнером агентства.

Лидер общественного движения "Патриоты Великого Отечества" Николай Стариков в эфире радио Sputnik высказал мнение, что у атаки на связанные с Россией СМИ были две цели: оказать давление на неугодных журналистов и отвлечь внимание от прошедшей в тот же день церемонии открытия автодорожной части Крымского моста.  

"Связь с Крымским мостом тут есть. На Украине идет полномасштабная информационная война, она началась не вчера. Вспомним, что первыми действиями захвативших власть в Киеве было отключение вещания российских телеканалов. У них есть желание полностью заблокировать для украинского читателя, зрителя, слушателя альтернативную точку зрения. Эту политику киевские власти продолжают на протяжении всех последних лет. Сегодня мы видим продолжение этих действий. Наиболее "опасных", с точки зрения Киева, людей стараются выключить из информационного поля. А заодно "выключить" прекрасный для России и очень грустный для киевских властей повод – открытие моста в Крым. День выбран не случайно – чтобы перекрыть одним информационным поводом другой. А в целом это – продолжение политики информационного давления на российских и украинских журналистов с целью недопущения альтернативной точки зрения в информационное пространство Украины", – считает Николай Стариков.  

По его словам, в сфере СМИ Киев делает ставку не на информационное соревнование, а на запугивание журналистов.  

"Киев с удовольствием сжег бы вообще все мосты, которые связывают Россию и Украину, но у него это не получается в силу исторических, этнических, культурных связей, которые объединяют две части одного народа. Но СМИ – это, прежде всего, люди: на людей оказывается давление, к людям врываются с обыском, их арестовывают. Посылается сигнал, что на Украине люди будут испытывать проблемы, если они будут работать в СМИ, которые доносят альтернативную точку зрения", – считает эксперт.

Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину журналистам из России. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ. На Украине также запрещена трансляция основных российских телеканалов. 

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!

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