Глава украинской общины Крыма: слова Порошенко о мосте – чушь и несуразица

Президент Украины Петр Порошенко назвал строительство Крымского моста "незаконным" и обещал, что Крым вернется на Украину. Председатель "Украинской общины Крыма" Анастасия Гридчина в эфире радио Sputnik прокомментировала слова украинского лидера.

Президент Украины Петр Порошенко в резкой форме отреагировал на сообщения о завершении строительства автодорожной части Крымского моста.

"Незаконное строительство моста – это очередное свидетельство пренебрежения международным правом со стороны Кремля", – написал он в Facebook.

Порошенко напомнил, что украинские власти подавали ходатайство о защите суверенных интересов "в связи с противоправным возведением моста" в Арбитражный трибунал Конвенции ООН по морскому праву.

"Очень жаль, что российские власти пытаются втянуть в свои инфраструктурные авантюры и представителей европейского бизнеса, стремясь тем самым откупиться от международно-правовой ответственности. <…> Мост обязательно понадобится оккупантам, когда они будут покидать наш Крым", – добавил президент Украины.

Председатель региональной общественной организации "Украинская община Крыма" Анастасия Гридчина в эфире радио Sputnik прокомментировала слова украинского лидера.

"Человек живет в какой-то параллельной реальности и не хочет воспринимать тот факт, что Крым – российский. И то, что президент Украины называет строительство Крымского моста "незаконным", по-моему, это чушь и несуразица. Президент Порошенко хочет людям в Украине показать, что у него "все под контролем" и Крым все равно вернется в Украину, но понятно, что такого просто никогда не будет. Он пытается создать какую-то свою собственную вселенную, но попытки получаются беспомощные", – считает Анастасия Гридчина.

В то же время, по ее мнению, возведение Крымского моста имеет не только практическое, но и символическое значение.

"Очень многие люди в мире, в том числе в Европе, уже сейчас прекрасно понимают, что Крым – это часть России. К нам приезжают из Европы делегации из самых разных стран, с многими из них я встречалась. А Крымский мост еще раз показывает всему миру, что Крым – с Россией, и что это – навеки", – сказала Анастасия Гридчина.

Мост через Керченский пролив, соединяющий Крым и Краснодарский край – самый протяженный в России и Европе, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей по нему изначально было запланировано на декабрь 2018 года, однако строители завершили работы с опережением графика.

Во вторник, 15 мая, состоялась торжественная церемония открытия автодорожной части. 16 мая по мосту запустят движение.

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