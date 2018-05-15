"Это то, о чем мечтали крымчане". Зампред Госсовета Крыма об открытии моста

Президент РФ Владимир Путин принял участие в открытии автомобильной части Крымского моста. Своими впечатлениями от церемонии в эфире радио Sputnik поделился зампред Госсовета Республики Крым Ефим Фикс.

Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент РФ за рулем КамАЗа возглавил колонну из трех десятков грузовиков, которые испытали мост на прочность. Путь от Краснодарского края до Керчи занял 16 минут.

Мост соединил Крым и Краснодарский край и стал самым протяженным в Европе (19 километров), потеснив знаменитый мост "Васко да Гама" в столице Португалии (17,2 километра).

Планируемая пропускная способность моста – 40 тысяч автомобилей и 47 пар поездов в сутки, 14 млн пассажиров и 13 млн тонн груза в год.

Автомобильное движение по мосту запустят 16 мая, сообщили в инфоцентре "Крымский мост". Это на полгода раньше предусмотренного госконтрактом срока.

Первыми по мосту проедут жители Крыма и Кубани. Проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов откроют одновременно с двух берегов Керченского пролива.

Разрешенная скорость движения по автомобильной части моста – 90 км/ч. Движение поездов откроется позже – в 2019 году.

Своими впечатлениями от открытия Крымского моста в эфире радио Sputnik поделился заместитель председателя Государственного Совета Республики Крым Ефим Фикс.

"Открытие Крымского моста и то, что его открыл президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин – события такого масштаба в XXI веке, наверное, не было. Я даже не знаю, с чем сравнить. Это огромное счастье для крымчан, это то, о чем еще не предполагали, но мечтали крымчане, когда в 2014 году шли на референдум. Мы тогда не догадывались, что такое счастье выпадет и Крыму, и Кубани, и мы вместе соединимся. Теперь Крым не "остров", теперь Крым опять стал полуостровом", – сказал Ефим Фикс.

Президент РФ распорядился построить мост через Керченский пролив в апреле 2014 года. Работы начались в феврале 2016 года.

Конструкция моста держится на 595 опорах, две самые мощные установлены на фарватерах и обеспечивают судоходный коридор. Два самых больших арочных пролета длиной по 227 метров каждый весят более десяти тысяч тонн.

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