Сенатор: Киев нашел площадку, где может рассчитывать хоть на какой-то успех

Журналисты у офиса РИА Новости Украина в Киеве, где СБУ проводит обыски. 15 мая 2018

Журналисты у офиса РИА Новости Украина в Киеве, где СБУ проводит обыски. 15 мая 2018

СБУ провела обыски в офисе информагентства "РИА Новости Украина", также задержан журналист агентства Кирилл Вышинский. В эфире радио Sputnik сенатор Олег Морозов высказал мнение, что бороться с журналистами – это единственное, что получается у Киева.

В Киеве 15 мая сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина. Также стало известно о задержании журналиста агентства Кирилла Вышинского.

В СБУ заявили, что проводят следственные действия в отношении "медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации".

Как написала пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская в Facebook, "правоохранители установили, что они использовались страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины".

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев призвал украинские власти немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ.

"Это уже не первый случай, когда киевский режим попирает основные права и свободы, преследует журналистов. В этом же ряду – убийство нашего коллеги Олеся Бузины, преследование Василия Муравицкого", – заявил он.

Киселев также пообещал обратиться в международные структуры, чтобы прекратить гонения журналистов на Украине.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал, что Россия примет "меры взаимности" в ответ на действия Службы безопасности Украины.

"Но чтобы говорить что-то конкретное, нужно сначала все-таки получить более детальную информацию", – сказал он.

В свою очередь, в российском МИД заявили, что в курсе происходящего в Киеве. И.о. министра иностранных дел Сергей Лавров заявил, что будет требовать предоставления доступа к задержанным россиянам.

"Для меня это, честно говоря, к огромному сожалению, не удивительно", – добавил глава российского внешнеполитического ведомства.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала действия СБУ произволом. При этом, по ее словам, нет никакой внятной реакции со стороны западных стран и профильных международных организаций.

В эфире радио Sputnik член Комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов высказал мнение, что бороться с журналистами – это единственное, что получается у Киева.

"В рамках "гибридной войны", о которой говорит СБУ, Украина выбрала единственную площадку, где она может рассчитывать хоть на какой-то формальный успех: взять и выслать журналистов, закрыть канал или прекратить работу какого-нибудь информационного ресурса, потому что на всех других фронтах – на экономическом или на войне с собственным народом в Донбассе – у Киева ничего не получается. А здесь можно по щелчку пальцев хоть какой-то ущерб нанести. Решили, что надо флажковать РИА Новости Украина, чтобы было поменьше достоверной объективной информации, поменьше России в информационном поле", – сказал Олег Морозов.

Украинские власти неоднократно ограничивали работу представителей российских СМИ, в том числе регулярно запрещая им въезд в страну. В марте 2015 года Киев приостановил аккредитацию 115 российских СМИ при государственных органах власти.

Притеснения Киева коснулись и журналистов медиагруппы "Россия сегодня", в состав которой входит РИА Новости. Так, в прошлом году в страну не пустили журналиста РИА Новости Захара Виноградова и фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Рамиля Ситдикова, аккредитованного на финал Евровидения.

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