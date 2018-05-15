Аналитик объяснил, почему Киев не хочет "отпускать" украинцев на ЧМ-2018

Глава МИД Украины Павел Климкин призвал соотечественников не посещать игры ЧМ-2018 в России. В эфире радио Sputnik политический аналитик Руслан Осташко высказал мнение, что Киев заинтересован в том, чтобы в РФ приехало минимальное число украинских болельщиков.

Глава украинского министерства иностранных дел Павел Климкин призвал соотечественников отказаться от посещения матчей Чемпионата мира по футболу, которые летом 2018 года пройдут в России; соответствующее заявление опубликовано в официальном микроблоге ведомства в Twitter.

"Призываю всех украинцев не ехать в Россию на чемпионат мира по футболу. Провокации гарантированы, а безопасность там никем не защищена", – говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что группа депутатов фракции "Радикальной партии" Олега Ляшко предложила Верховной раде запретить трансляцию на Украине матчей Чемпионата мира, соответствующий проект постановления был зарегистрирован на сайте украинского парламента.

Чемпионат мира по футболу примут 11 российских городов в период с 14 июня по 15 июля. Сборная Украины не смогла преодолеть отборочный этап и не вышла в финальную часть Чемпионата мира.

В эфире радио Sputnik главный редактор интернет-издания "Политическая Россия", политический аналитик Руслан Осташко высказал мнение, что властям Украины выгодно, чтобы на Чемпионат мира по футболу в Россию приехало минимальное количество украинцев.

"Просто потому, что когда простые украинцы приедут в Россию, они увидят, как на самом деле обстоят дела у нас в стране: не так, как показывают их телеканалы, не так, как рассказывает их пропаганда. Они реально увидят, как все происходит. Я очень сильно расстроился, что сборная Украины не попала на Чемпионат мира – не смогла пробиться и выйти из группы, потому что это могло бы стать очень мощным фактором мягкой силы: когда приезжают обычные болельщики (со страхом, с опасением из-за украинской пропаганды) и видят совершенно другую реальность. Представляете, какими эти украинцы вернутся к себе родину и что они будут рассказывать про Россию? О том, что у нас доброжелательные люди, развитая страна, о том, что мы готовы встречать вполне миролюбиво даже тех, кто нас считает своими врагами. Естественно, это очень невыгодно украинским властям, поэтому они будут делать все, чтобы минимальное количество украинцев приехало посмотреть на праздник футбола", – сказал Руслан Осташко.

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