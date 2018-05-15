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Эксперт оценил версию о спланированном исчезновении малайзийского Boeing

14:3415.05.2018
(обновлено: 15:09 15.05.2018)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкСамолет Boeing 737-800Самолет Boeing 737-800
© РИА Новости / Нина Зотина
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Причиной исчезновения в марте 2014 года малайзийского Boeing 777-200 могли быть действия пилота, считают зарубежные эксперты. Эту версию в эфире радио Sputnik прокомментировал генерал-майор, заслуженный военный летчик России Владимир Попов.

Исчезновение в марте 2014 года малайзийского самолета Boeing 777-200, вероятнее всего, объясняется умышленными действиями пилота. К такому выводу пришли эксперты, выступавшие на австралийском телеканале 9Now.

Самолет ATR 42
© Flickr / Anna Zvereva
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Так, пилот и авиаинструктор Симон Харди считает, что командир Boeing Захария Ахмад Шах отключил системы обнаружения, после чего вел самолет на границе зон ответственности Малайзии и Таиланда, чтобы запутать диспетчеров. При этом Харди указывает на ненужный крюк вокруг малайзийского штата Пинанг, где родился Ахмад Шах. Он предположил, что таким образом пилот прощался с домом.

"Он собирался убить себя. К сожалению, вместе с собой он убил всех пассажиров. Это было сделано намеренно", – заявил бывший руководитель Бюро безопасности транспорта Канады Лэрри Вэнс.

По его мнению, Шах мог надеть кислородную маску, после чего разгерметизировать салон самолета, чтобы пассажиры и другие члены экипажа потеряли сознание.

Эту версию в эфире радио Sputnik прокомментировал заместитель главного редактора журнала "Авиапанорама", генерал-майор, заслуженный военный летчик России, кандидат технических наук Владимир Попов.   

"Если основываться на здравом смысле, то такие версии, конечно, маловероятны. Но нужно учитывать еще и то, что сейчас на Западе в гражданской авиации медицинская проверка пилотов во многих компаниях осуществляется автоматизированными системами, и человек там участвует минимально. Состояние пилота перед полетом показывают приборы: давление – норма, температура – норма, алкоголя нет – и он автоматически получает одобрение на вылет. У нас это по другому: помимо снятия всех медицинских показателей, с тобой еще поговорит врач, посмотрит тебе в глаза. А авиационные врачи все – хорошие психологи, они понимают, в каких случаях пилота нежелательно выпускать в полет", – рассказал Владимир Попов.   

По его мнению, версия неадекватного поведения пилота малайзийского авиалайнера имеет право на существование.         

"Я не исключаю, что в данном случае пилот мог быть не совсем адекватен, психически подавлен, был настроен совершить какой-то страшный поступок. Такие случаи бывали. Мы помним, как на рейсе дочерней компании Lufthansa (рейс Germanwings 4U 9525 Барселона – Дюссельдорф 24 марта 2015 – ред.) второй пилот, как позже оказалось, уже долгое время находился в подавленном состоянии. И он, по всей видимости, умышленно направил самолет в горный склон. Так и в случае с малайзийским самолетом ничего нельзя исключать, потому что во многих зарубежных летных компаниях медицинский контроль поставлен, я считаю, немного неправильно", – сказал Владимир Попов.

В ночь на 8 марта 2014 года авиалайнер Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, совершавший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин с 227 пассажирами и 12 членами экипажа, включая туриста из России, пропал с экранов радаров. Предполагается, что самолет рухнул в южной части Индийского океана. Поисковая операция не смогла установить место крушения самолета.

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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Влад Темин
Когда легишь, нужно молиться. По крайней мере 300 раз Отче наш прочитать надо. Тогда спасёшься.
14:57
15.05.2018
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