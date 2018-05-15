"Чушь и ерунда". Олейник о причине гибели "боевых дельфинов" в Крыму

Киев сообщил о гибели украинских боевых дельфинов в Крыму, которые якобы не захотели взаимодействовать с российскими военными. В эфире радио Sputnik украинский политик Владимир Олейник прокомментировал эти заявления.

После вхождения Крыма в состав России боевые дельфины, принадлежавшие ВМС Украины, не стали подчиняться российским военным, отказались от пищи и умерли, заявил изданию "Обозреватель" постпред президента Украины на полуострове Борис Бабин.

По его словам, россияне получили в свое распоряжение все имущество воинской части в Севастополе, в том числе специальные свистки для общения с дрессированными дельфинами. Однако животные, утверждает Бабин, отказались не только взаимодействовать с российскими специалистами, но и перестали есть и вскоре погибли.

"Очень грустно, что многие украинские военные, которые в 2014 году дислоцировались в Крыму, отнеслись к вопросу присяги и верности знамени значительно хуже, чем эти дельфины", – заявил постпред президента.

В эфире радио Sputnik украинский политик, правозащитник Владимир Олейник прокомментировал эти заявления.

"Чушь и ерунда. Я был в этом дельфинарии и во времена Советского Союза, и во времена независимой Украины, видел, в каких условиях они там работали. Откровенно говоря, есть совсем другие причины – возможно, биологического характера. Но во всяком событии, которое происходит, особенно трагическом, в Киеве пытаются искать "руку Москвы". Мол, при (президенте Украины Петре) Порошенко эти дельфины жили и радовали его, а при нынешней власти дельфины так соскучились по Порошенко, что не выдержали. Это чушь. Но такие вещи распространяют, и есть часть населения, которая это обсуждает. Трезвомыслящие люди на Украине понимают, что иного власть не может предложить, кроме слухов, которые не соответствуют действительности", – сказал Владимир Олейник.

Крым вновь стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.

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