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Политолог: акции в Киеве против РИА Новости – "немощная" демонстрация силы

12:2415.05.2018
(обновлено: 12:26 15.05.2018)
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© Фото : РИА Новости Украина/ СтрингерТабличка на здании Службы безопасности Украины в КиевеТабличка на здании Службы безопасности Украины в Киеве
© Фото : РИА Новости Украина/ Стрингер
В Киеве задержан сотрудник РИА Новости Украина, сотрудники СБУ ворвались в киевский офис этого российского СМИ. Политолог Наталья Макеева в эфире радио Sputnik высказала мнение, что эти силовые акции не случайно были проведены именно сегодня.

В Киеве сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина. 

Утром в офис позвонили люди в форме с надписью СБУ. Очевидцы видели, как люди с домкратом вошли в здание, где расположен офис агентства. После этого находившаяся внутри журналистка перестала выходить на связь.

Логотип РИА Новости Украина
© Фото : РИА Новости Украина/ Евгений Котенко
Политолог прокомментировал обыски СБУ в офисе РИА Новости Украина

В ведомстве заявили, что проводят следственные действия в отношении "медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации". По словам пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской, "правоохранители установили, что они использовались страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины".

Также сегодня утром в Киеве задержали сотрудника РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель Федерального агентства новостей Наталья Макеева в эфире радио Sputnik высказала мнение, что силовые акции против журналистов российских СМИ не случайно были проведены именно сегодня. 

"Совершенно понятно, что в киевских офисах РИА Новости Украина не может быть найдено ничего "крамольного", там просто работают журналисты. А то, что обыск был проведен именно сегодня, в день торжественного открытия крымского моста с участием президента Российской Федерации – это, безусловно, неслучайно. Это своего рода вызов, демонстрация силы – причем достаточно немощная, поскольку направлена на тех, кто меньше всего может оказать противодействие, то есть на журналистов. Это показывает в очередной раз, что Украина – совершенно не правовое государство, которое мало того что не соблюдает собственных обязательств, взятых на себя в рамках международных договоренностей, но и вдобавок "кошмарит" журналистов, что во всем мире считается моветоном. И то, что Украина этим занимается, показывает, что она бесконечно далека от идеалов свободы слова и прав человека, и мне кажется, что в мире это начинают все лучше и лучше понимать", – сказала Наталья Макеева.

Глава МВД Украины Арсен Аваков
© REUTERS / Shamil Zhumatov
Экс-депутат Рады о блокировании телеканала NewsOne: у Авакова – два пути

Украинские власти неоднократно ограничивали работу представителей российских СМИ, в том числе регулярно запрещая им въезд в страну. В марте 2015 года Киев приостановил аккредитацию 115 российских СМИ при государственных органах власти.

Притеснения Киева коснулись и журналистов медиагруппы "Россия сегодня", в состав которой входит РИА Новости. Так, в прошлом году в страну не пустили журналиста РИА Новости Захара Виноградова и фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Рамиля Ситдикова, аккредитованного на финал Евровидения.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!

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