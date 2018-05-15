"Лондон оказался в луже". Эксперт о задержаниях россиян в Британии

Посольство РФ предупредило о немотивированных задержаниях россиян в Великобритании. Директор Института стратегического планирования Александр Гусев в эфире радио Sputnik предположил, с чем связаны такие действия со стороны Лондона.

Посольство России в Лондоне сообщило о немотивированных задержаниях и допросах британскими пограничниками и полицейскими российских граждан.

В диппредставительстве отметили, что им поступили подобные сообщения от лиц, приехавших в страну "на законных основаниях, то есть при наличии британской визы".

"Если у вас возникли аналогичные проблемы в аэропортах по прилете до или после прохождения паспортного контроля, сообщите об этом в посольство по электронной почте info@rusemb.org.uk на основе конфиденциальности для учета и предотвращения возможного дискриминационного подхода со стороны британских властей в отношении российских граждан, прибывающих в Великобританию", – говорится в заявлении посольства.

В конце марта диппредставительство предупредило о возможном росте антироссийских настроений в Великобритании и рекомендовало воздержаться от поездок в страну.

Так, дипломаты не исключили повышенного внимания британских правоохранительных органов и спецслужб к владельцам российских паспортов в пунктах въезда-выезда на территории страны: задержаний под надуманными предлогами, требований предоставить на проверку персональные электронные устройства и изъятия документов.

Директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев в эфире радио Sputnik предположил, с чем связаны подобные действия Лондона.

"Британские власти действительно начали более тщательную проверку российских граждан, прибывающих на Британские острова. Безусловно, это связано с общей тенденцией в отношении России. Британия, честно говоря, опростоволосилась с "делом Скрипалей". На поверку оказалось, что Россия абсолютно непричастна к отравлению бывшего офицера ГРУ и его дочери Юлии. Поэтому надо же себя как-то реабилитировать, надо найти какой-то след или какую-то новую информацию о том, что Россия якобы является "страной-агрессором", ведет себя, как они считают, неадекватно, не по правилам и т. д. Второй момент – удар по Сирии. Британии и здесь приходится оправдываться. Потому что никакого химического оружия на территории Сирии нет, все это были "фейки"", – сказал Александр Гусев.

По мнению эксперта, британское правительство показало свою несостоятельность. Вместе с тем он выразил надежду, что отношения Москвы и Лондона смогут все же вернуться в конструктивное русло.

"Чего ни коснись, британцы "оказываются в луже". Вот и ищут, а чего ищут – сами не знают. Нынешнее правительство Терезы Мэй показало всю свою несостоятельность, всю неблаговидность своей деятельности. Мне кажется, маразм сопровождает деятельность премьера великой державы – не подобает так себя вести. Но думаю все-таки, что с наступлением лета этот маразм постепенно ослабнет. Ведь "весеннее обострение" все-таки должно когда-то закончиться. И я надеюсь, что наши отношения вернутся в позитивное русло", – заключил Александр Гусев.

Отношения России и Британии резко обострились на фоне инцидента в Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к инциденту причастна Москва. Никаких доказательств этому нет. Россия отвергает обвинения.

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