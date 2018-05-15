Сенатор Цеков: мировое сообщество фактически признало Крым частью России

В министерстве культуры Франции "признали" Севастополь российским городом, а после внимания СМИ исправили информацию. В эфире радио Sputnik сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал эти действия.

На официальном сайте министерства культуры Франции изменили информацию о принадлежности Севастополя России. В частности, на ресурсе ведомства в адресе города вместо "Российская Федерация", как было некоторое время назад, теперь указано "Украина".

Ранее Минкульт Франции опубликовал карту, на которой указаны культурные учреждения, участвующие в международной акции "Ночь музеев-2018". В списке объектов имеется Севастопольский художественный музей имени М.П. Крошицкого. При этом изначально ведомство указало, что он находится по адресу: "проспект Нахимова, 9, Севастополь, Российская Федерация".

В эфире радио Sputnik член Комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал эти действия.

"Это свидетельствует о том, что мировое сообщество уже признало фактически Крым составной частью России. Но, как обычно, на такие случаи очень агрессивно реагирует Украина, а также страны, которые ее поддерживают, в частности США. И после этого вносятся соответствующие изменения – о том, что Крым якобы является частью Украины. Но есть хорошая пословица: сколько ни говори "халва", во рту слаще не станет. Объективно Крым – в составе Российской Федерации, Крым успешно и активно развивается. И если во времена Украины мы находились в серьезнейшем упадке, то сейчас развиваются все сферы общественной жизни, сфера экономики. Мы в Российской Федерации навечно", – сказал Сергей Цеков.

Крым вновь стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% севастопольцев высказались за возвращение полуострова в состав РФ. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.

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