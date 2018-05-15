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Ганжара о "патрульной полиции Крыма": Киев реализует коррупционные схемы

08:5015.05.2018
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкСотрудники Украинской полиции в КиевеСотрудники Украинской полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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На Украине начала работу патрульная полиция Крыма. В эфире радио Sputnik депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара прокомментировал ситуацию.


 В Херсонской области начал работать отдел "патрульной полиции в Крыму и Севастополе", об этом сообщается на странице в Facebook главного управления национальной полиции Украины по Херсонской области.

Полицейские будут работать на блокпостах в Геническом, Каланчацком и Чаплынском районах, граничащих с Крымом. Кроме того, они возьмут под контроль основные трассы, соединяющие материк с полуостровом.

Официальная церемония запуска работы "крымской" патрульной полиции прошла на посту "Азов", расположенном на 500-м километре автодороги М-18 Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта.

Глава Нацполиции Украины Сергей Князев объявил набор в "патрульную полицию Республики Крым и Севастополя" в конце апреля. Всего планируется создать 60 офицерских должностей. По словам Князева, сотрудники МВД будут работать с жителями Крыма, которые выехали с территории полуострова.

"Патрульная полиция" — не первая виртуальная структура, придуманная киевскими властями. Так, в Киеве уже несколько лет работает "прокуратура Автономной Республики Крым", а президент Петр Порошенко имеет собственного "полномочного представителя" по делам полуострова.

В эфире радио Sputnik депутат Государственного Совета Республики Крым Владислав Ганжара прокомментировал ситуацию.

"На Украине создана очередная непонятная структура, которая непонятно чем будет заниматься. Ведь ни при каких условиях, никогда так называемая патрульная полиция Крыма не будет патрулировать территорию республики. А вот создавать проблемы крымчанам на территории, например, Херсонской области Украины, в случае пересечения ими границы, вполне возможно. И, наверное, именно этим и будет заниматься эта полиция. Создавая подобные структуры, которые не имеют реальной целесообразности, киевские чиновники осваивают бюджеты. Потому что создание нового органа, ведомства – это выделение бюджетных средств. Учитывая дефицит ресурсов на Украине, ту борьбу, которая там разворачивается за остатки ресурсов – это хороший способ реализации коррупционных схем, которые сегодня процветают в этом государстве", — сказал  Владислав Ганжара.

Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт навсегда.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!

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Комментарии
10 пользователей оставили 10 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
1921
Фантомные боли)))))Не,ну создали - молодцы,пусть едут в Крым патрулировать-посмотрим,поржём)))))
09:00
15.05.2018
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maratregion050505
Лучше бы материальным положением своих граждан занялись бы а не клоунадой
09:06
15.05.2018
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