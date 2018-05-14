Политолог рассказал о "страшном сне" Киева, который становится явью

Премьер Украины Владимир Гройсман на встрече с министром экономики ФРГ Петером Альтмайером заявил, что "Северный поток-2" несет "прямую угрозу" Киеву. Политолог Олег Бондаренко в эфире радио Sputnik прокомментировал это заявление.

Газопровод "Северный поток-2" призван оказывать на европейские страны политическое давление, заявил украинский премьер Владимир Гройсман на встрече с министром экономики Германии Петером Альтмайером.

"Для России это выгодный проект, который в долгосрочной перспективе обеспечит зависимость от нее всей Европы", – цитирует Гройсмана пресс-служба правительства Украины.

По словам украинского премьера, "Северный поток-2" является "исключительно геополитической конструкцией", которая несет "прямую угрозу" Киеву.

"В то же время я гарантирую, что украинская ГТС является и будет надежным транзитером и на 100 процентов обеспечит транзит газа для европейских потребителей. Мы готовы совместно с международными партнерами как модернизировать, так и управлять нашей газотранспортной системой", – сказал Гройсман.

Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, почему в Киеве не хотят смириться с проектом "Северный поток-2".

"Говоря, что проект "Северный поток-2" несет угрозу Украине, Гройсман прав в том смысле, что в результате реализации этого проекта Украина, действительно, потеряет свое значение страны-транзитера российского газа в Европу. Вместе со значением страны-транзитера она потеряет большие деньги – а для нее это огромные деньги – и, самое главное, она потеряет ключевое геополитическое значение в регионе. Поэтому для Киева это страшный сон. Однако это сон, который, очевидно, станет явью. В первую очередь, по той простой причине, что "Северный поток-2" соответствует интересам Берлина. А рассказывать министру экономики Германии о том, что входит в интересы Украины – при том что они противоречат интересам Германии – по-моему, глупо", – сказал Олег Бондаренко.

Проект "Северный поток-2" предполагает сооружение двух ниток трубопровода общей мощностью в 55 млрд кубометров газа в год. Трубы проложат от побережья России через Балтийское море до Германии, рядом с действующим "Северным потоком".

В конце марта разрешение на строительство "Северного потока-2" выдала Германия, в апреле – Финляндия.

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