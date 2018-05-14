"Важная задача". Эксперт о возможном запрете трансляции на Украине ЧМ-2018

Группа депутатов фракции "Радикальная партия" Олега Ляшко предлагает Верховной раде запретить трансляцию на Украине матчей Чемпионата мира-2018 по футболу, который пройдет в России. Соответствующий проект постановления зарегистрирован на сайте украинского парламента.
В пояснительной записке к проекту документа отмечается, что на трансляцию должен быть наложен запрет, чтобы не допустить "популяризации на Украине страны-агрессора".
"В этих мероприятиях примут участие первые лица России, а СМИ страны-агрессора используют такую возможность для различной популяризации РФ на международной арене, несмотря на осуждение миром агрессивной политики России и санкций против России", – говорится в документе.
Авторы законопроекта, в частности, предлагают признать, что "трансляция ЧМ по футболу в РФ нарушает законные права и интересы граждан Украины" и в связи с этим запретить ее.
В эфире радио Sputnik политолог Александр Асафов отметил, что при этом никто не собирается интересоваться мнением простых болельщиков.
"Национальным спортом для депутатов Рады является запрет на что-либо, связанное с Россией. И, конечно, они не могли обойти своим вниманием Чемпионат мира по футболу. Их абсолютно не интересует, хотят ли граждане Украины его смотреть или испытывают такой же патриотический гнев, поскольку чемпионат проходит в России. Это явление идеологическое. Это демонстрация именно идеологического фундамента депутатов Верховной рады в их соревновании в патриотизме. Поэтому они запретят трансляцию чемпионата, как до этого они боролись против русского языка, активно борются против общей истории. Поэтому я думаю, что эта инициатива будет встречена с одобрением, и на Украине не будет трансляции Чемпионата мира. А об интересах болельщиков, граждан Украины, которые хотят смотреть чемпионат, конечно, никто не думает, поскольку выполняется политическая задача. Для депутатов она важнее, чем интересы "каких-то" граждан", – сказал Александр Асафов.
Первый в истории Чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.
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