"Важная задача". Эксперт о возможном запрете трансляции на Украине ЧМ-2018

Растяжка на трибунах с рекламой чемпионата мира по футболу 2018 на стадионе Самара Арена

Растяжка на трибунах с рекламой чемпионата мира по футболу 2018 на стадионе Самара Арена

В Раде предложили запретить на Украине трансляции матчей ЧМ-2018 в России. В эфире радио Sputnik политолог Александр Асафов высказал мнение, что при этом никто не собирается интересоваться мнением простых болельщиков.

Группа депутатов фракции "Радикальная партия" Олега Ляшко предлагает Верховной раде запретить трансляцию на Украине матчей Чемпионата мира-2018 по футболу, который пройдет в России. Соответствующий проект постановления зарегистрирован на сайте украинского парламента.

В пояснительной записке к проекту документа отмечается, что на трансляцию должен быть наложен запрет, чтобы не допустить "популяризации на Украине страны-агрессора".

"В этих мероприятиях примут участие первые лица России, а СМИ страны-агрессора используют такую возможность для различной популяризации РФ на международной арене, несмотря на осуждение миром агрессивной политики России и санкций против России", – говорится в документе.

Авторы законопроекта, в частности, предлагают признать, что "трансляция ЧМ по футболу в РФ нарушает законные права и интересы граждан Украины" и в связи с этим запретить ее.

В эфире радио Sputnik политолог Александр Асафов отметил, что при этом никто не собирается интересоваться мнением простых болельщиков.

"Национальным спортом для депутатов Рады является запрет на что-либо, связанное с Россией. И, конечно, они не могли обойти своим вниманием Чемпионат мира по футболу. Их абсолютно не интересует, хотят ли граждане Украины его смотреть или испытывают такой же патриотический гнев, поскольку чемпионат проходит в России. Это явление идеологическое. Это демонстрация именно идеологического фундамента депутатов Верховной рады в их соревновании в патриотизме. Поэтому они запретят трансляцию чемпионата, как до этого они боролись против русского языка, активно борются против общей истории. Поэтому я думаю, что эта инициатива будет встречена с одобрением, и на Украине не будет трансляции Чемпионата мира. А об интересах болельщиков, граждан Украины, которые хотят смотреть чемпионат, конечно, никто не думает, поскольку выполняется политическая задача. Для депутатов она важнее, чем интересы "каких-то" граждан", – сказал Александр Асафов.

Первый в истории Чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

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