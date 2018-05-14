Экономист прокомментировал возможное назначение Кудрина на пост главы СП

Экс-глава Минфина РФ Алексей Кудрин подтвердил свое согласие выдвигаться на пост руководителя Счетной палаты. В эфире радио Sputnik экономист Борис Шмелев высказал мнение, что Кудрин на этом посту должен проявить себя как хороший менеджер.

Председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР), экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин, выдвигаемый фракцией "Единая Россия" на должность руководителя Счетной палаты, заявил, что в статусе главы СП РФ будет активно работать с правительством в части выполнения майского указа президента.

"Большая часть работы будет ориентирована на оценку, анализ выполнения стратегических целей, указа майского президента, государственных программ. Я думаю, мы будем достаточно серьезным органом по мониторингу и разработке предложений", – сказал Кудрин журналистам.

Кудрин ранее подтвердил свое согласие выдвигаться на пост руководителя Счетной палаты. В понедельник в Госдуме он провел консультации с президиумом фракции "Единая Россия". Во встрече также участвовал спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

"Я благодарю партию "Единая Россия" за выдвижение моей кандидатуры, дал согласие на то, чтобы баллотироваться на пост председателя Счетной палаты", – сказал Кудрин журналистам после заседания фракции ЕР.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев предложил пост вице-премьера по социальной политике нынешней главе Счетной палаты Татьяне Голиковой, в результате чего место главы ведомства становится вакантным.

Руководитель Центра внешней политики России Института экономики РАН Борис Шмелев в эфире радио Sputnik прокомментировал выбор кандидатуры Алексея Кудрина на пост главы Счетной палаты.

"Счетная палата у нас в системе органов власти играет большую роль, и контроль за финансовой деятельностью министерств осуществляется очень жесткий, что понятно и совершенно необходимо… Алексей Кудрин – человек опытный, в финансовых делах разбирается, у него есть опыт государственной службы, он – человек широко мыслящий. И мне думается, что он сможет превратить Счетную палату во влиятельное средство контроля за расходованием государственных средств… Его политические симпатии и антипатии, его взгляды, которые характеризуются как либеральные, мне кажется, на этом посту большой роли не будут играть. Потому что, в общем и целом, он должен проявить себя там как хороший менеджер. И мне думается, что в этом плане у него есть необходимые качества", – считает Борис Шмелев.

Председатель Счетной палаты РФ по законодательству назначается на шесть лет. Госдума предлагает главе государства не менее трех кандидатов, из которых президент выбирает одного и вносит на утверждение в ГД. Если ни одна из кандидатур Госдумы президента не устраивает, то он может выдвинуть для утверждения иную кандидатуру.

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