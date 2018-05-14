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Мнение: Киев спокойно смотрит на перспективы разрыва с МВФ по двум причинам

16:3714.05.2018
(обновлено: 16:40 14.05.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкУчастники акции против коррупции у здания Верховной рады в КиевеУчастники акции против коррупции у здания Верховной рады в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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В Киеве рассказали о последствиях в случае провала переговоров с Международным валютным фондом. В эфире радио Sputnik экономист Алексей Зубец рассказал, что станет товаром, за который украинское правительство попытается получить очередной транш.

У Киева достаточно шансов договориться с МВФ по цене на газ, однако даже без последующего финансирования фондом стране не грозит дефолт, заявил член кабинета министров Украины Александр Саенко в интервью местному интернет-изданию "Обозреватель".

Табличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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По словам министра, сейчас главная задача – реализовать существующую программу. Успешное ее выполнение позволит рассмотреть начало новой программы сотрудничества. Саенко считает, что Украина имеет достаточно шансов найти общий с МВФ подход для установления критериев формирования цены на газ. 

"У нас есть консенсус с МВФ в том, что мы говорим по поводу самой формулы, не меняя принципов. Представители МВФ, НБУ отправились в Вашингтон, чтобы провести соответствующие переговоры. Я считаю, у нас достаточно шансов найти общий с МВФ подход для установления критериев формирования цены на газ", – сказал министр.

Он добавил, что на рассмотрение МВФ будет предложено несколько вариантов, но главное – формула должна быть справедливой.

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© Фото : пресс-служба президента Украины
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На вопрос о том, что будет без МВФ, если стороны не договорятся и Киев не получит транш, он сказал, что "министерство финансов рассчитывает и другие варианты". При этом на вопрос относительно возможности дефолта без МВФ Саенко сказал: "Ни в коем случае".

В эфире радио Sputnik проректор Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец отметил, что в данном случае нужно разделять экономические и политические основания договоренности Украины с МВФ. 

"Если говорить об экономике, то на сегодняшний день украинское правительство не выполнило практически ни одного крупного требования МВФ, в частности речь идет об увеличении стоимости топлива для населения. В 2019 году на Украине ожидаются выборы, и правительство не хочет увеличивать нагрузку на бюджеты домохозяйств, потому что это ухудшит предвыборные перспективы тех людей, которые сегодня находятся у власти. Поэтому с формальной точки зрения МВФ скорее не готов продолжать сотрудничество, чем выделять деньги", – сказал Алексей Зубец.

Однако украинское правительство, по его словам, достаточно спокойно смотрит на перспективы разрыва отношений с МВФ.

"Украинские власти достаточно спокойно на сегодняшний день смотрят на перспективы разрыва отношений с МВФ, потому что данные за первый квартал 2018 года показали, что Украина нарастила поток денег, которые она получает за счет украинцев, выехавших в Европу, в Россию – порядка 3,5 млрд долларов Украина получила в качестве таких переводов. То есть надежда на то, что если даже сотрудничество с МВФ прекратится, то деньги украинских гастарбайтеров помогут поддержать украинскую экономику и обеспечат стабильность гривны. С другой стороны, украинские власти прекрасно понимают, что для возврата ранее взятых долгов снова нужно брать у МВФ в долг. Для этого им нужно сотрудничество с МВФ, потому что в противном случае их ожидает банкротство государства. Но для них гораздо важнее предвыборные перспективы, возможность удержаться у власти, чем угроза банкротства страны. Поэтому, скорее всего, никаких серьезных шагов навстречу МВФ сделано не будет. А будет политическое давление на Европу и США и попытка клянчить деньги под угрозой краха государства и за счет борьбы с "кошмарной российской угрозой". Политическая пропаганда станет тем товаром, за который они попытаются получить деньги", – отметил Алексей Зубец.

Женщина с плакатом про МВФ, Киев
© РИА Новости / Алексей Фурман
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Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 млрд долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 млрд долларов, в августе того же года – второй транш в 1,7 млрд долларов.

В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 млрд долларов каждый. Власти Украины рассчитывали получить пятый транш помощи от МВФ до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен. Теперь Киев рассчитывает на получение транша в этом году, причем представители властей называли разные сроки. Одними из главных требований МВФ на сегодня является создание на Украине антикоррупционного суда и повышение цен на газ.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!

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Популярные комментарииВсе комментарии
tvell
Кому просрочку !!! Кому Российскую угрозу !!! подходи налетай торопись покупай живопись !!!
16:51
14.05.2018
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