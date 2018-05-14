Политолог объяснил, почему Запад хочет ухода Путина

Ряд западных стран, включая США, пытались не допустить к президентскому посту в РФ Владимира Путина, говорится в проекте доклада комиссии Совфеда по защите госсуверенитета. Этот документ прокомментировал в эфире радио Sputnik политолог Михаил Смолин.

США и ряд других западных стран, начиная с 2011 года, ставили конкретную задачу не допустить к президентскому посту лично Владимира Путина, говорится в проекте доклада комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета.

Сенаторы отмечают, что попытки повлиять извне на желание большинства граждан РФ оставить Путина главой государства предпринимались задолго до международного политического кризиса 2014 года, выбора Дональда Трампа президентом США и провозглашения в американском законодательстве России официальным противником коллективного Запада.

Для решения этой задачи предпринимались попытки по "дискредитации личности самого Путина и проводимой им внешней и внутренней политики как внутри самой России, так и по всему миру, максимальный раскол окружения президента, включая давних друзей и коллег". Кроме того, предпринимались меры по организации изоляции российского лидера не только на мировой арене, но и внутри РФ.

Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов среди направлений недружественной политики по отношению к России выделил раздувание в СМИ разнообразных скандалов и проблем, в том числе надуманных, для того, чтобы спровоцировать высшее руководство России на неадекватные реакции, "заставить его совершать недопустимые ошибки". Речь идет о скандалах, раздуваемых военно-политическими, дипломатическими, финансово-экономическими методами.

По словам Андрея Климова, комиссией выделено десять видов вмешательства извне в период минувшей выборной кампании. Среди них проведение соцопросов в российских регионах за счет иностранного финансирования, публичное навязывание извне конкретных кандидатов в президенты РФ, ведение пропаганды из-за рубежа на территорию России, проведение кибератак из-за рубежа на ресурсы ЦИК РФ.

Политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин в эфире радио Sputnik прокомментировал документ комиссии Совета Федерации.

"Западные политики понимают, что чем дольше Путин будет находиться у власти, тем менее подконтрольным Западу будет государство Россия. И мы видим, что к каждому электоральному циклу появляется огромное количество информационных поводов и, соответственно, огромное количество публикаций на ту тему, что лидером России должен быть не Путин, а кто-то другой. Финансируются достаточно активно оппозиционные движения в нашей стране. Но такого рода давление и вмешательство в наши внутренние дела не приносят реальных результатов. Итоги выборов – это та политическая данность, которую невозможно ни подкупить, ни изменить. И Запад ничего не может с этим поделать, кроме как как-то оспаривать это в информационном поле – однако это не приведет к каким-то политическим изменениям", – считает Михаил Смолин.

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