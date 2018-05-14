"Читайте между строк". Политолог о заявлениях США по Арктике

В США предупредили о военной конкуренции с Россией в Арктике. В эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Солонников высказал мнение, что арктический регион уже является центром серьезного противостояния, и дальше эти процессы будут только нарастать.

Арктический регион может превратиться в зону "военной напряженности и конкуренции" в связи с ухудшением отношений между Вашингтоном и Москвой. Об этом сообщает RT со ссылкой на отчет исследовательского центра конгресса США.

Согласно документу, эксперты опасаются, что из-за растущего военного потенциала России в Арктике у США может не хватить ресурсов для защиты своих интересов в регионе.

"Арктические территории вновь обращают на себя внимание Вооруженных сил США (и американских спецслужб). В особенности это верно в отношении ВМС и Береговой охраны, для которых сокращение морских льдов Арктики открывает потенциальные новые районы для действия надводных кораблей", – говорится в отчете.

При этом отмечается, что другие виды войск США – сухопутные, ВВС и морская пехота – также начали уделять больше внимания арктическим операциям.

Авторы документа указывают, что ранее регион был "ареной военного соперничества" между СССР и США, где государства размещали атомный подводный флот и авиацию. С распадом Советского Союза Арктика потеряла для Пентагона прежнее значение, однако после "возвращения России" в регион Вашингтон решил укрепить там свои позиции.

В эфире радио Sputnik директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников высказал мнение, что арктический регион уже является центром серьезного противостояния, и дальше эти процессы будут только нарастать.

"Уже объявлено со стороны США, что у них есть серьезнейший интерес к Северному морскому пути – они говорят, что он не должен эксклюзивно принадлежать России, а должен находиться в международном пользовании. То есть читайте между строк: находиться под контролем США. Это продолжение давней темы: мол, Россия не очень законно владеет полезными ископаемыми на своей территории, и хорошо бы их передать под контроль международного сообщества, а арктическая территория должна быть открытой и свободной для всех стран. Эти высказывания продолжаются постоянно, а за ними, конечно же, следуют стратегические цели, подкрепленные определенными военными возможностями. В данной ситуации это военные возможности НАТО с одной стороны, России – с другой. Есть Китай, который также проявляет интерес к арктическому региону и пытается встроиться в эту повестку дня. То есть напряженность вокруг Арктики нарастает с каждым днем на наших глазах. В этом отношении российское присутствие в Арктике, военное в том числе, вполне оправданно – Россия должна защищать свои интересы", – сказал Дмитрий Солонников.

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