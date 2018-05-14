Политолог: Киев может пойти на кратковременное обострение в Донбассе

Руководство "Оппозиционного блока" Украины призвало Киев к прямым переговорам с представителями Донбасса. Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik предположил, как отнесутся к этому призыву украинские власти.

Сопредседатель фракции Верховной рады Украины "Оппозиционный блок" Юрий Бойко призвал Киев к прямым переговорам с представителями Донбасса для урегулирования ситуации в регионе.

"Мы должны проводить прямые переговоры. Мы должны сделать все для того, чтобы на базе Минских соглашений, которые всем миром признаны как база для примирения, возобновить мир в стране", – заявил Бойко в понедельник в ходе заседания согласительного совета глав фракций и комитетов Верховной рады.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik прокомментировал предложение сопредседателя "Оппозиционного блока".

"Само по себе предложение "Оппозиционного блока" является здравым. Ни один конфликт не может закончиться без прямых переговоров между его сторонами. Конечно же, рано или поздно Киеву, Луганску и Донецку придется пойти на прямые переговоры, чтобы обсудить имеющие между ними проблемы. Что касается Луганска и Донецка, то они, конечно же, заинтересованы в таких переговорах, поскольку они заинтересованы в мире: они являются обороняющейся стороной, которая защищается от агрессии Украины", – сказал Иван Мезюхо.

В то же время, по его словам, Киев явно не настроен на поиск решения существующих проблем путем переговоров.

"Не случайно на смену "антитеррористической операции" пришла "операция объединенных сил". Поэтому не стоит рассчитывать на то, что (президент Украины) Петр Порошенко пойдет на прямые переговоры с Донецком и Луганском. Напротив, лидер украинского государства создал условия для обострения обстановки в Донбассе и мы, к сожалению, не может исключать, что он пойдет на такое обострение – во всяком случае, кратковременное. В том числе – в пропагандистских целях в преддверии президентских выборов на Украине", – считает Иван Мезюхо.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

Президент Украины Петр Порошенко 30 апреля подписал указ о завершении "антитеррористической операции" в Донбассе, которая длилась более четырех лет. Вместо этого в регионе началась "операция объединенных сил" Украины, руководство операцией перешло от Службы безопасности Украины к военным.

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