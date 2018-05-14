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Эксперт рассказал, когда в армии РФ будут массово использовать роботов

13:0914.05.2018
(обновлено: 13:16 14.05.2018)
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© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкВоенные инженеры сводного отряда Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ продолжают работу по разминированию восточных районов сирийского города АлеппоВоенные инженеры сводного отряда Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ продолжают работу по разминированию восточных районов сирийского города Алеппо
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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СМИ назвали российские комплексы "Уран" революционным оружием. В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин высказал мнение, что Россия находится на рубеже нового периода в развитии вооруженных сил.

Российские роботетехнические комплексы "Уран" оторвались от зарубежных конкурентов и способны изменить расстановку сил в конфликтах будущего, пишет обозреватель журнала The National Interest Юджин Чоу. 

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© Фото : пресс-служба Омского радиозавода имени А.С.Попова
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Эксперт подчеркивает, что российские роботизированные танки уже проверены в бою. Ранее в Минобороны заявляли, что комплексы "Уран-6" и "Уран-9" хорошо показали себя в Сирии. Так, "Уран-6" участвовал в разминировании Пальмиры. Об испытаниях "Урана-9", имеющего мощное вооружение, в ведомстве не сообщали, однако они, как и другие современные российские вооружения в Сирии, скорее всего, тоже успешно прошли обкатку, пишет Чоу.

США и Китай тоже ведут разработки роботов-танков, однако эти страны все еще оценивают возможности их применения и пытаются устранить недостатки своих проектов, отмечается в статье.

"Как показал "Уран-9", в технологическом отношении эра беспилотных танков уже наступила, вопрос лишь в том, как армии мира будут ими распоряжаться. Россия опробовала их раньше всех, и ее следующие шаги могут иметь серьезные последствия для других стран", – резюмирует эксперт.

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По информации Минобороны, "Уран-9" создан для защиты личного состава, вывода его из-под огня противника. Он имеет мощное вооружение, позволяющее поражать не только живую силу и легкобронированную технику, но и танки, а также другие высокозащищенные объекты. Комплекс оборудован пулеметом ПКТМ, автоматической 30-миллиметровой пушкой 2A72 и огнеметами "Шмель-М".

Роботизированный комплекс "Уран-6" предназначен для разминирования местности. Он может оснащаться пятью различными сменными инструментами. Двигаясь по ровной местности, робот-сапер способен производить разминирование со скоростью до трех километров в час.

В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин высказал мнение, что Россия находится на рубеже нового периода в развитии вооруженных сил.

"Робототехника для сухопутных сил сделала огромный скачок, но еще не стала нормой. И в данном случае наши аппараты типа "Уран" – это самые первые, прорывные образцы вооружений. Опыт будущего говорит в пользу того, что наземная операция, которая будет проходить под управлением центрального командования вооруженных сил, будет транслироваться на исполнителей – причем, не обязательно, что это будут люди. Это могут быть целые подразделения робототехники: автоматические роботизированные танки или машины огневой поддержки. В принципе, никаких научно-технических проблем для этого сейчас нет, а развитие синтеза с искусственным интеллектом позволяет рассчитывать на то, что этот вид техники сможет самостоятельно использоваться без регулярных тактических команд. То есть мы сейчас находимся на рубеже нового периода в развитии военно-воздушных и сухопутных сил", – сказал Алексей Подберезкин.  

По его словам, Россия отставала от этого направления – в 90-е годы мы заморозили многие разработки, но сейчас – успех налицо.

"На Западе для многих стало абсолютно неожиданным фактом, что за такой короткий период мы смогли достичь таких результатов. Мой краткосрочный прогноз: в ближайшие годы в российских вооруженных силах в массовом порядке появятся воздушные и наземные роботизированные комплексы, и их применение в военных операциях станут нормой уже через два – четыре года", – отметил Алексей Подберезкин.

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

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