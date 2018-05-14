Эксперт: в Армении есть понимание, что Россия – гарант безопасности

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян проведут двустороннюю встречу в Сочи. Политолог Юрий Почта в эфире радио Sputnik рассказал об ожиданиях от их первых переговоров.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян проведут двустороннюю встречу в Сочи. Переговоры запланированы на "полях" саммита ЕАЭС.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков пояснил, что на встрече 14 мая стороны могут обсудить актуальные вопросы региональной безопасности, а также ключевые вопросы двусторонней повестки.

По словам Ушакова, это первый контакт с премьером Армении, и он сам по себе важен с той точки зрения, что российский президент и глава армянского правительства познакомятся друг с другом. Помощник президента России не считает, что сразу же будет очень глубокое обсуждение всех тем двустороннего сотрудничества, "но какие-то темы будут затронуты, какие-то вопросы будут прояснены, в том числе с учетом известных высказываний господина Пашиняна по поводу сотрудничества в рамках ЕАЭС, ОДКБ и так далее".

До личной встречи Путин и Пашинян уже успели обсудить некоторые вопросы по телефону. По данным пресс-службы Кремля, вечером 8 мая собеседники в телефонном разговоре выразили настрой на дальнейшее укрепление российско-армянских отношений. Президент РФ поздравил Пашиняна с избранием на должность премьер-министра Армении и пожелал ему успехов на этом посту.

Через день в ходе первой пресс-конференции на посту главы армянского правительства Пашинян назвал беседу искренней и конструктивной. Он добавил, что этот конструктивный диалог будет продолжен на саммите ЕАЭС в Сочи. По словам премьер-министра, армяно-российские стратегические и союзнические отношения должны углубляться, в том числе в рамках ОДКБ и ЕАЭС.

Политолог, профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта в эфире радио Sputnik предположил, чего можно ожидать от двусторонней встречи.

"Это первая встреча, Пашинян только что пришел к власти очень сложным путем. Я думаю, на этой встрече будет пока прояснение общих вопросов наших отношений. Пашинян, как я понимаю, еще не сформировал команду, пока все его заявления носят характер обещаний. Есть определенные настроения в Армении на выход из ЕАЭС и отход от России. Но есть и понимание того, что геополитическая ситуация Армении такова, что Россия – неизбежный сосед и в определенной степени гарант безопасности и территориальной целостности. В этом смысле руководить Арменией – сложная задача. Будет первая встреча, потом Пашинян съездит в другие зарубежные страны, и тогда что-то будет определяться более детально", – сказал Юрий Почта.

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