Политолог об акции протеста в Тбилиси: стороны пробовали силы

Участники акции протеста в Тбилиси против спецоперации в ночных клубах расходятся по домам. Политолог Юрий Светов в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

Участники акции протеста в Тбилиси против спецоперации в столичных ночных клубах начали расходиться по домам после заявления организаторов о приостановке митингов на неделю, передает Sputnik Грузия.

Ранее один из организаторов акции Бека Цикаришвили заявил, что все митинги отменяются до следующей субботы. Таким образом, протестующие намерены дать время МВД Грузии выполнить их требования.

"Мы берем срок неделю, чтобы наблюдать за рабочим процессом. Мы анонсируем на субботу большую акцию. Мы посмотрим, насколько реалистичными будут обещания, и будем вести себя соответственно", – сказал Цикаришвили.

В то же время ситуация на проспекте Руставели, как отмечает Sputnik Грузия, остается напряженной: протестующие окружены участниками двух контракций, требующих разгона митинга.

В эфире радио Sputnik политолог, журналист Юрий Светов прокомментировал ситуацию.

"Грузинские события вспыхнули в местах, где вроде бы обычно не бывает конфликтов политического рода. Но в Грузии уже есть опыт так называемой "революции роз", у меня ощущение, что сейчас могут пойти по такому же пути. Недовольных действующим правительством там достаточно много, Саакашвили, видимо, продолжает действовать, и какая-то поддержка у его партии есть. А здесь – ставка на молодежь, да еще в той среде, которая балуется наркотиками. Стороны пробовали силы друг друга: часть людей – раскачать ситуацию, а МВД попробовало применить силу. Границы применения силы показаны – думаю, что продолжение будет", – сказал Юрий Светов.

Ранее владельцы ночных клубов в Тбилиси заявили, что в ночь на субботу в их заведениях прошли рейды полиции и спецназа, и призвали своих сторонников выйти в знак поддержки на улицы. К зданию Грузии пришли сотни человек, которые выражали протест в связи со спецоперацией МВД, и обвиняли правоохранителей в незаконном применении силы.

В результате спецоперации МВД задержало восемь наркоторговцев. По информации в СМИ, всего в клубах были задержаны около 70 человек, при этом в МВД отметили, что все задержанные за административные правонарушения уже освобождены. В ведомстве пояснили, что спецоперация против наркоторговцев связана с частыми случаями гибели и интоксикации молодых людей.

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