Политолог: видео Минобороны о Службе специального контроля – это сигнал

Минобороны РФ опубликовало видео о системе контроля за испытаниями ядерного оружия. В эфире радио Sputnik политолог Игорь Шатров обратил внимание, что это первый подобный ролик о работе уникального подразделения.

Минобороны России разместило в соцсетях видео о системе контроля за испытаниями ядерного оружия в мире, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций ведомства.

"Впервые Минобороны России в своих официальных аккаунтах в соцсетях разместило видеоролик о работе сотрудников Службы специального контроля (ССК) Минобороны России. В мае ССК отмечает свой 60-летний юбилей. На сегодняшний день Служба специального контроля министерства обороны Российской Федерации представляет собой уникальное подразделение в составе 12-го главного управления министерства обороны", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что наряду с контролем за испытаниями ядерного оружия за рубежом ССК занимается мониторингом соблюдения международных договоров об ограничении и запрещении испытаний ядерного оружия. Также она обеспечивает участие России в международном механизме контроля Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и координации деятельности федеральных органов исполнительной власти и Российской академии наук по его реализации.

Среди других приоритетных задач службы – контроль сейсмической и радиационной обстановки на планете и ядерных аварий на территории России в пределах технических возможностей средств контроля. Также на службу возложено участие в геофизическом мониторинге над территорией страны.

"Результаты контроля, а именно, данные о фактах и параметрах ядерных взрывов и землетрясений, радиоактивном заражении окружающего пространства представляются Службой специального контроля в Национальный центр управления обороной Российской Федерации и другие органы военного и государственного управления. В интересах решения стоящих задач служба осуществляет непрерывный сбор, обработку и обобщение данных о геофизической обстановке, устанавливает на их основе факты проведения ядерных взрывов за рубежом, на территории Российской Федерации и землетрясений на Земном шаре, определяет их параметры", – добавили в пресс-службе Минобороны.

Политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров полагает, что такую открытость Минобороны можно рассматривать как сигнал.

"Россия, являясь частью международной системы безопасности как постоянный член Совбеза ООН, соблюдая свои обязательства, осуществляет и контроль от имени мирового сообщества. Минобороны впервые рассекретило эту службу, показав, как это происходит в реальности. Такая открытость министерства обороны может быть сигналом, что Россия готова по любому вопросу предъявлять доказательства, работать открыто в международном правовом поле: для этого есть специальные люди, службы. Это говорит о возможностях РФ, о том, что она выполняет свои международные обязательства. Это сигнал, что на любое заявление со стороны РФ, которое уличает кого-то или выражает некую настороженность в отношении соблюдения каких-либо обязательств, всегда найдутся аргументы и доказательства", – сказал Игорь Шатров в эфире радио Sputnik.

Впервые Минобороны России публикует видеоролик о работе сотрудников Службы специального контроля (ССК) Минобороны России. В мае ССК отмечает свой 60-летний юбилей. Подробней о задачах службы: https://t.co/R7wdo0KcKk pic.twitter.com/KpbpIc4p1e — Минобороны России (@mod_russia) 14 мая 2018 г.

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