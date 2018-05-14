Эксперт прокомментировал действия экологов NABU по "Северному потоку-2"

"Нафтогаз" похвалил планы экологов сорвать строительство "Северного потока-2". В эфире радио Sputnik директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов оценил экологическую обстановку в связи с проектом.

В "Нафтогазе Украины" выразили уважение Союзу защиты природы Германии (NABU), который пытается через суд добиться запрета на строительство "Северного потока-2" в Грайфсвальдском заливе.

"Респект друзьям-экологам из немецкого NABU. Они не только оспаривают выданные Германией в суде разрешения для "Северного потока-2", но и требуют запретить россиянам вести строительство, пока не будет окончательного решения", – говорится в записи украинской компании на ее странице в Facebook.

При этом, по выражению пресс-службы "Нафтогаза", "Газпром", начав строительство "Северного потока-2" до получения всех разрешений, пытается "взять на понт" европейских партнеров.

"Единственный смысл такого поведения – создать так называемого "слона в комнате". Мол, ну уже есть, что с ним поделаешь", – заявили в "Нафтогазе".

Ранее NABU потребовал от суда в Грайфсвальде вынести срочное решение по "Северному потоку-2" до начала его возведения в водах ФРГ. В организации опасаются, что строительство нанесет региону "значительный экологический ущерб".

Горное ведомство Штральзунда дало зеленый свет "Северному потоку-2" в январе. В начале апреля о согласии заявила Финляндия. "Газпром" рассчитывает получить оставшиеся разрешения (от Швеции, России и Дании) в первом полугодии.

В эфире радио Sputnik директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов высказал мнение, что экологам вряд ли удастся чего-то добиться.

"Понятно, что "Нафтогаз" очень радуется – там всегда рады, когда хоть кто-нибудь противится "Северному потоку-2". Но проблема экологической организации в том, что уже действует газопровод "Северный поток", и по территории Германии проходит его продолжение, и все разрешения были получены, все там работает – никаких претензий никто не предъявляет. Более того, на территории Германии, где трубопровод "Северного потока" выходит на поверхность, была перекопана земля, когда укладывались трубы, потом ландшафт восстановили, и теперь там разводят лошадей. Они там пасутся, компания Nordstream платит деньги людям, которые следят за этими лошадьми, чтобы лошади удобряли почву, и лучше росла трава. Так что с экологическими требованиями там все давно в порядке, и думаю, что экологическая организация вряд ли добьется каких-то существенных результатов своими исками", – сказал Сергей Правосудов.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год рядом с "Северным потоком" – от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта выступают некоторые страны, в том числе Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, у которых есть амбициозные планы по экспорту своего СПГ в Европу.

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