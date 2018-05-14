Авиаэксперт объяснил поведение пилотов F-22 ВВС США, сопровождавших Ту-95

В Минобороны РФ рассказали о действиях пилотов истребителей F-22 ВВС США, сопровождавших ракетоносцы Ту-95 над нейтральными водами. В эфире радио Sputnik авиаэксперт Виктор Прядка предположил, с чем связано корректное поведение американских летчиков.

Пилоты истребителей F-22A ВВС США вели себя корректно во время сопровождения российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС над нейтральными водами, сообщает газета Вооруженных сил России "Красная звезда".

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ракетоносцы Ту-95МС и противолодочные самолеты Ту-142 успешно выполнили плановый полет над нейтральными водами и отработали дозаправку в воздухе, на отдельном участке маршрута их сопровождали два американских истребителя.

"Держались летчики F-22A корректно, никаких агрессивных намерений не демонстрировали, лишь обозначали свое присутствие на почтительном, примерно 100 метров, расстоянии", – пишет газета со ссылкой на командира группы Ту-95МС, командира эскадрильи подполковника Александра Манягина и его заместителя, командира экипажа второго ракетоносца Ту-95МС майора Александра Юрасова.

По словам российских пилотов, американцы явно учитывали, что российские экипажи выполняли полет в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.

"Если в предыдущие разы в таких случаях наши самолеты сопровождались четырьмя-пятью сменяющими друг друга группами истребителей ВВС Японии, США, Южной Кореи, то в этот раз обозначили себя лишь американцы и только одной парой истребителей", – говорится в статье.

В эфире радио Sputnik генеральный директор компании "Альянс Авиационных технологий Авинтел" Виктор Прядка объяснил, почему американские пилоты вели себя подобным образом.

"Истребители F-22A сравнительно новые, думаю, что у пилотов, возможно, еще не такой большой налет, и поэтому они выполняли своеобразные учебно-тренировочные полеты, привыкали находиться рядом с довольно крупными самолетами, отрабатывали систему наведения своих ракет, проверяли радиоэлектронное оборудование. Это выполняется в учебных целях, они рассчитывают время реагирования своих самолетов на пролет наших. То есть когда появляется информация, что наши самолеты в воздухе, им (американским самолетам – ред.) поступает команда произвести взлет с ближайшего аэродрома, и они просчитывают время подлета, запас топлива с тем условием, чтобы за определенное время после сопровождения можно было вернуться на свой аэродром", – сказал Виктор Прядка.

Ранее представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что стратегические ракетоносцы Ту-95МС ВКС России и дальние противолодочные самолеты Ту-142 ВМФ 11 мая успешно выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Берингова и Охотского морей. По его словам, во время полета их сопровождали истребители МиГ-31 и Су-35 ВКС. В ходе 17-часового полета экипажи Ту-95МС и Ту-142 отработали дозаправку топливом в воздухе. Конашенков отметил, что все задачи по плану воздушного патрулирования экипажи российских стратегических ракетоносцев выполнили в полном объеме.

По его словам, летчики дальней и морской авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств.

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