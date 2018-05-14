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"Пыль в глаза". Мнение об обещаниях Киева проверить консула на антисемитизм

09:0314.05.2018
(обновлено: 10:13 14.05.2018)
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© AP Photo / Ronald ZakГлава МИД Украины Павел КлимкинГлава МИД Украины Павел Климкин
© AP Photo / Ronald Zak
МИД Украины проверит заявления своего консула в Гамбурге на антисемитизм, сообщил глава ведомства Павел Климкин. Политический аналитик Владислав Гулевич в эфире радио Sputnik поделился мнением о том, как будут развиваться события.

В МИД Украины начинают дисциплинарное производство после сообщений о том, что украинский консул в Гамбурге размещал в социальных сетях антисемитские публикации, сообщил глава ведомства Павел Климкин.

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© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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Ранее украинские СМИ со ссылкой на блогера Анатолия Шария сообщили, что сотрудник генерального консульства Украины в Гамбурге Василий Марущинец размещает на своей странице в Facebook антисемитские публикации и посты в поддержку нацизма. Климкин заявил, что МИД проверит информацию об этом.

"Получаю сообщение от своих подписчиков по информации о нашем консуле в Гамбурге. Проверяем и вскоре сообщим результат", – написал Климкин на своей странице в Facebook.

Он пообещал разобраться во всех деталях и провести дисциплинарное производство.

"Антисемитам и тем, кто разжигает межнациональную рознь, не может быть места ни в цивилизованном обществе, ни в МИД. Госсекретарь МИД Украины начинает дисциплинарное производство. Во всех деталях основательно разберемся", – написал Климкин в Twitter.

Политический аналитик, публицист Владислав Гулевич в эфире радио Sputnik поделился мнением о том, как будут развиваться события.

"Антисемитизм – составная часть мировоззрения украинских националистов. То есть это конституирующий элемент украинской националистической идеологии. После госпереворота в 2014 году мы видим ужасное падение, прежде всего, интеллектуального уровня тех, кто должен выполнять государственные функции на Украине. Я думаю, что объявление о намерении применить дисциплинарное взыскание – это не более чем "пыль в глаза", потому что Киев продолжает ориентироваться на национализм как идеологию. Выбросить из него антисемитизм он не в состоянии, потому что без этого не бывает украинского национализма. Думаю, этот шаг Киева – это просто попытка как-то обелиться перед западными партнерами и предстать в роли демократического государства, где защищаются права человека. Я думаю, что украинского национализма меньше не станет после того, как Киев завершит это свое так называемое дисциплинарное расследование", – сказал Владислав Гулевич.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!

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Комментарии
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Популярные комментарииВсе комментарии
А Ю
Нациста быстро уволят за несоблюдение государственной политики, т.к. он должен быть не антисемитом, а русофобом.
09:26
14.05.2018
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