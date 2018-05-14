Мнение: предупреждения главы МI5 "об угрозе изоляции РФ" не имеют оснований

Глава британской контрразведки MI5 Эндрю Паркер намерен пригрозить России изоляцией, сообщают СМИ. Политолог Евгений Бень в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

Руководитель службы контрразведки Великобритании MI5 Эндрю Паркер в понедельник, 14 мая, во время речи перед европейскими коллегами в Берлине намерен пригрозить России изоляцией, сообщает Bloomberg со ссылкой на проект выступления.

По данным Bloomberg, в своей речи Паркер называет отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля "преднамеренным и целенаправленным актом" Кремля. Эти действия, говорится в выступлении, грозят России тем, что она станет "еще более изолированным изгоем" в мировом сообществе.

Паркер обвинит российские власти в "грубом нарушении" международного права, пишет Bloomberg. Кроме того, глава британской контрразведки назовет "беспрецедентным" уровень "российской дезинформации", связанной с "делом Скрипаля".

В эфире радио Sputnik публицист, политолог, руководитель Московского политологического клуба Евгений Бень прокомментировал ситуацию.

"Запад по отношению к России в последние месяцы живет в мире своих субъективных ощущений. Это риторическое заявление не имеет никаких реальных оснований, поскольку глава MI5 не уполномочен говорить как официальное лицо о возможной изоляции той или иной страны. По-прежнему нет никаких доказательств того, что Россия хоть как-то причастна (к "делу Скрипаля" — ред.) Но вместо доказательств, видимо, главным аргументом служит голословное обвинение. Поэтому ничего нового мы не услышали. Странно, что руководители спецслужб берут на себя такие функции — делать заявления, которые могут делать политики, первые лица государств. Так что следует воспринимать эти слова главы MI5 просто как очередное заявление в русле все того же раскручивающегося антироссийского маховика, который никто не может и не хочет останавливать", — сказал Евгений Бень.

В британском Солсбери в начале марта отравили осужденного за шпионаж в пользу Британии экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Официальный Лондон утверждает, что к инциденту причастна Россия, Москва подобные обвинения отвергает.

По словам главы МИД России Сергея Лаврова, швейцарский исследовательский центр, который анализировал пробы ОЗХО с места инцидента, пришел к выводу, что при отравлении Скрипалей было использовано вещество BZ. Оно стояло на вооружении США и Британии и не производилось в России и СССР.



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